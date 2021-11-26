БК «Новомосковск» сыграл два матча с «Нефтехимиком»

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В первом наша команда победила, во втором – проиграла.

БК «Новомосковск» провел два матча в Тобольске против местного «Нефтехимика». В первой игре наша команда вырвала победу со счетом 62:61.

Самым результативным игроком стал Константин Куликов, набравший 18 очков + 8 подборов + 2 ассиста + 3 перехвата. На счету Егора Тиканова 17 очков и 6 ассистов. Владислав Лисовский добавил в общую копилку 16 очков.

В ответном матче «Новомосковск» уступил со счетом 76:63. Самыми результативными стали Егор Тиканов и Дмитрий Бабушкин, набравшие по 19 и 11 очков соответственно.

Как сообщает пресс-служба БК «Новомосковск», следующие матчи команда проведет в Туле. 4 и 5 декабря сыграет со ставропольским «Динамо».