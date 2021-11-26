В Кимовском районе чествовали многодетных матерей

В этом году в Тульской области родились около 9000 детей.

В преддверие дня матери, который в России отмечается в этом году 28 ноября, в отделе ЗАГС администрации Кимовского района чествовали молодых многодетных матерей.

– Каждый год в последнее воскресенье ноября мы отмечаем день матери. На сегодняшний день в этом году родились 9000 детей, и я уверена, что количество рождений будет только расти. Материнство – это великий дар, который дается нам свыше. Для каждого из нас материнская любовь – особое чувство. Вы дарите жизнь и открываете детям мир. Желаю всем мамам крепкого здоровья, семейного благополучия, любви родных и близких. Пусть ваши дети будут здоровы и радуют своими успехами! – отметила председатель комитета по делам записи актов гражданского состояния и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области Татьяна Абросимова.

В числе приглашенных были мамы, родившие в этом году третьего ребёнка. Миша – третий ребенок в семье Ушаковых, родился 1 сентября. Старшему сыну Диме сейчас 12 лет, он занимается самбо, 9-летняя дочь Света увлекается рисованием. Мама же, несмотря на большую загруженность, находит время на свое любимое увлечение – вязание.

– Мысль о материнстве появилась вскоре после замужества. Третий ребенок для нас стал приятной неожиданностью. Мы очень обрадовались, когда узнали, что в нашей семье ожидается очередное пополнение, – отметила Марина Ушакова.

Первый ребенок в семье Гребенщиковых родился 14 лет назад – на свет появился Святослав, среднему сыну Всеволоду сейчас 8 лет, а 4 октября 2021 года 36-летняя Анастасия Гребенщикова стала мамой третьего ребенка – дочери Софии.

Многодетным мамам вручили памятные подарки.

Мама сегодня – это не только хранитель домашнего очага. Это еще и успешная женщина, которая добивается профессионального признания. Яркий пример – Нина Парахненко. В середине 90-х эта хрупкая женщина взяла на себя ответственность и возглавила фермерское хозяйство, которое сегодня является одним из успешных в районе. Вместе с ростом хозяйства росли и её дети – Ольга и Алексей, которых, как и маму, не испугала ни трудная работа, ни деревенская жизнь. Любовь к малой родине перевесила чашу весов в выборе профессии, и они стали продолжателями семейного дела.

– Я хочу пожелать всем мамам пожелать не бояться никаких трудностей и растить своих детей, окружая их любовью и заботой, чтобы они стали здоровыми и успешными, – отметила Нина Парахненко.

Её с предстоящим праздником поздравил глава администрации Кимовского района Евгений Захаров.