новости
новости
Регистрация
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей

В Кимовском районе чествовали многодетных матерей

В этом году в Тульской области родились около 9000 детей.

В преддверие дня матери, который в России отмечается в этом году 28 ноября, в отделе ЗАГС администрации Кимовского района чествовали молодых многодетных матерей. 

– Каждый год в последнее воскресенье ноября мы отмечаем день матери. На сегодняшний день в этом году родились 9000 детей, и я уверена, что количество рождений будет только расти. Материнство – это великий дар, который дается нам свыше. Для каждого из нас материнская любовь – особое чувство. Вы дарите жизнь и открываете детям мир. Желаю всем мамам крепкого здоровья, семейного благополучия, любви родных и близких. Пусть ваши дети будут здоровы и радуют своими успехами! – отметила председатель комитета по делам записи актов гражданского состояния и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области Татьяна Абросимова.

В числе приглашенных были мамы, родившие в этом году третьего ребёнка. Миша – третий ребенок в семье Ушаковых, родился 1 сентября. Старшему сыну Диме сейчас 12 лет, он занимается самбо, 9-летняя дочь Света увлекается рисованием. Мама же, несмотря на большую загруженность, находит время на свое любимое увлечение – вязание. 

– Мысль о материнстве появилась вскоре после замужества. Третий ребенок для нас стал приятной неожиданностью. Мы очень обрадовались, когда узнали, что в нашей семье ожидается очередное пополнение, – отметила Марина Ушакова. 

Первый ребенок в семье Гребенщиковых родился 14 лет назад – на свет появился Святослав, среднему сыну Всеволоду сейчас 8 лет, а 4 октября 2021 года 36-летняя Анастасия Гребенщикова стала мамой третьего ребенка – дочери Софии. 

Многодетным мамам вручили памятные подарки.

Мама сегодня – это не только хранитель домашнего очага. Это еще и успешная женщина, которая добивается профессионального признания. Яркий пример – Нина Парахненко. В середине 90-х эта хрупкая женщина взяла на себя ответственность и возглавила фермерское хозяйство, которое сегодня является одним из успешных в районе. Вместе с ростом хозяйства росли и её дети – Ольга и Алексей, которых, как и маму, не испугала ни трудная работа, ни деревенская жизнь. Любовь к малой родине перевесила чашу весов в выборе профессии, и они стали продолжателями семейного дела. 

– Я хочу пожелать всем мамам пожелать не бояться никаких трудностей и растить своих детей, окружая их любовью и заботой, чтобы они стали здоровыми и успешными, – отметила Нина Парахненко.

Её с предстоящим праздником поздравил глава администрации Кимовского района Евгений Захаров.

Галерея
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 1
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 2
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 3
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 4
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 5
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 6
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 7
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 8
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 9
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 10
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 11
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 12
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 13
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 14
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 15
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 16
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 17
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 18
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 19
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 20
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 21
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 22
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 23
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 24
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 25
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 26
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 27
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 28
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 29
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 30
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 31
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 32
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 33
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 34
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 35
В Кимовском районе чествовали многодетных матерей, Фото: 36
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:12 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Выходные в Тульской области будут мокрыми и пасмурными
Выходные в Тульской области будут мокрыми и пасмурными
В Центральном и Зареченском округах Тулы проверили ход реализации проекта «Наш город»
В Центральном и Зареченском округах Тулы проверили ход реализации проекта «Наш город»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.