Запах гниющей органики и загрязнение пруда: жители Узловского района винят в этом цех по производству крахмала

Руководство предприятия отрицает причастность к данным загрязнениям и уверяет, что жители наговаривают на них.

В Тульскую региональную общественную организацию «Экологическая защита» обратились жители посёлка Краснолесский Узловского района с жалобами на постоянный запах гниющей органики, накрывающий поселок. По их мнению, причиной запаха являются отходы цеха по производству крахмала, которые периодически сбрасываются на почву и в небольшой водоем, находящийся недалеко от производства.

Представители ТРОО «Экологическая защита» выехали на место и встретились с руководством цеха по производству крахмала, расположенного на территории ООО «Биологические очистные сооружения». В ходе осмотра территории был обнаружен водоем с водой темного цвета, на поверхности плавали белые хлопья.

Несмотря на близость очистных сооружений, можно предположить, что сам водоем также может являться источником сильного неприятного запаха. Почва вокруг водоема сильно заболочена. Также были обнаружены следы от разлива стоков на соседних полях - пятна засохшей травы, заметные даже со спутника. Было видно, что почву заливали, но на момент осмотра она уже начала восстанавливаться и неприятных запахов не источала.

ТРОО «Экологическая защита» отправила обращения в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области. В ходе проверки на место выехали представители министерства и специалисты ФБУ «Тульский ЦСМ». Совместно с представителями ТРОО «Экологическая защита» был проведен осмотр цеха по производству крахмала с подробным изучением всех технологических процессов. На момент осмотра цех не работал.

Были отобраны пробы воздуха вблизи водоема для понимания того, может ли водоем являться источником выбросов и загрязнять атмосферный воздух.

Руководство предприятия отрицает свою причастность к данным загрязнениям. По их словам у них заключен договор аренды двух прудов-накопителей для очистки стоков. Однако, на видео, появившемся в середине августа в группе ЧП Новомосковск, виден шланг, идущий от прудов-накопителей.

Представители компании утверждают, что видео было снято при попытке кражи шланга.

Данная версия вызывает сомнения, учитывая, что шланг перекинут через весь водоем. Кроме этого, на видео хорошо видно место соединения шлангов, под которым от протечки жидкости образовалась лужа. Можно предположить, что, учитывая переполненность водоема, шланг тянули к канализационному коллектору, находящемуся неподалеку.

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области продолжает проверку по данному факту.