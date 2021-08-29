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Где в Туле 30 августа не будет электроэнергии

Где в Туле 30 августа не будет электроэнергии

Публикуем список адресов.

30 августа специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • Мясново: ул. Чмутова, 20−54 (чётн.), 5, 3, 3-а; ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4, 23-б; 2-й Клинской пр-зд, 2, 3, 4; ул. В. Выселковая, 11-а, 21-а, 23, 26; ул. Н. Упская, 60, 64, 66; ул. Н. Студёнка, 3−23 (нечётн.), 15-а, 29, 2-а, 2-б, 9-а, 4-а, 8-а, 2−8 (чётн.); ул. Ликбеза, 1, 1-а, 3, 6, 8, 9, 15, 17, 18, 19, 27, 31, 37; ул. Б. Кулига, 2, 39, 18; 7-й пр-зд, 63; ул. Рогова, 33; ул. Чмутова 170-а, 170−180 (чётн.), 119−153 (нечётн.), 204, 206, 208; 11-й Полюсный пр-зд 2−48 (чётн.), 3−41 (нечётн.); ул. Тихмянова 1-п; 12-й пр-зд 2, 2-а, 12, 18-а; 10-й пр-зд 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з;
  • ул. Кутузова, 94, 80-б, 96, 98;
  • ул. Металлургов, 72, 72-а, 74, 76, 78;
  • 9-й пр-зд, 34, 39-а;
  • 10-й пр-зд, 40−52 (чётн.), 41−59 (нечётн.);
  • 11-й пр-зд, 42−60 (чётн.), 39−57 (нечётн.);
  • 13-й пр-зд, 2−12-а, 13, 14, 15;
  • 26-й пр-зд, 1−10;
  • 8-й пр-зд, 34−50 (чётн.), 29−41 (нечётн.);
  • 9-й пр-зд, 36−46 (чётн.), 39-б-51 (нечётн);
  • ул. Карпова, 50, 52, 58, 60;
  • ул. Демонстрации, 137, 141, 27, 27 к., 25;
  • п. Хомяково: ул. Хомяковская, 1−37, 12-г, 12-в, 12-а, 17-а, 43, 12-а, 12-г, 12-в, 17-а, 21-а, 3-а, 8-а, 8-б, 8-в, 8-г, 16-а; Хомяковский пр-зд, 11−55; дер. Скорнево; п. Дачный: ул. Берёзовая; ул. Новая; ул. Зелёная; ул. Солнечная; Хомяковское ш., 2, 8, 6, 5/4, 10, 12, 14, 106; ул. Фестивальная, 146, 144; ул. Архангельская, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 26, 44, 46; 2-й Архангельский пр-зд, 1, 2, 6; 1-й Архангельский пр-зд, 7, 9; дер. Ивановка: ул. Веневская, 45, 68, 86; ул. Ивановская, 43, 80; ул. Чукотская, 7, 9; СНТ: «Строитель», «Политехник», «Сад 6 ТОЗ», «ХОМЗ»; «Пенсионер», «Уют», «Садовод», «Хомяково», «Горелки», «Родник», «Сад 5 ТОЗ», «Мономер», «Берёзовая роща», «Луч», «Коммунальщик»
  • п. Косая Гора: пер. Дачный, 1−12; Орловское ш., 87-а, 89, 91, 93, 95, 97-а, 101-а, 91−141 (нечётн.), 86−116 (чётн.), 152;
  • ул. Гоголевская, 6−16 (чётн.), 3−13 (нечётн.);
  • ул. Будённого, 1−5 (нечётн.), 4−10 (чётн.);
  • ул. Гл. Успенского, 1−48;
  • Хлебная пл., 19/2;
  • ул. Лобачевского, 1-б, 1, 3, 3-а, 3-б;
  • ул. Новоглухополянская, 10-а-17-а, 10−17;
  • ул. Глухополянская, 1-а, 48-а, 52-а;
  • пр-зд Глухополянский, 36-а, 48-а, 38-а, 16-а, 24-а, 52-а, 8−24 (чётн.).
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вчера, в 21:40 +1
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