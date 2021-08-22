Тульский минздрав напомнил самые распространенные симптомы коронавируса
Существует вероятность перепутать заражение COVID-19 с простудой или гриппом.
Тульский минздрав напомнил, что коронавирус не имеет специфических признаков на ранней стадии развития болезни.
Распространенные симптомы ковида:
- повышенная утомляемость;
- заложенность носа;
- насморк;
- кашель;
- боль в горле;
- боль в мышцах;
- повышение температуры, озноб;
- ощущение тяжести в грудной клетке.
Если у вас наблюдается один или несколько перечисленных симптомов, нужно обратиться за помощью в медицинскую организацию по месту жительства. При наличии температуры надо вызвать участкового терапевта. Бригаду скорой помощи нужно вызывать только в тех случаях, если для этого есть медицинские показания. Например, температура выше 38,5 градусов в сочетании с затрудненным дыханием.
Не занимайтесь самолечением. Если врач настаивает на госпитализации, значит, для этого есть веские причины. Своевременно начатое лечение в стационаре позволит избежать возникновения неблагоприятных последствий заболевания.
- Предугадать течение болезни сложно. Так, острая вирусная пневмония нередко развивается с первых же дней, а иногда и первых часов заболевания. Важно своевременно распознать признаки болезни и незамедлительно начать прием специфических противовирусных и антибактериальных лекарственных средств. Назначить их может только врач, - отметила главный внештатный терапевт Тульской области Татьяна Гомова.
Она также напомнила, что вакцинация — единственный эффективный метод профилактики коронавирусной инфекции и гриппа.