Тульский минздрав напомнил самые распространенные симптомы коронавируса

Фото из архива Myslo.

Тульский минздрав напомнил, что коронавирус не имеет специфических признаков на ранней стадии развития болезни.

Распространенные симптомы ковида:

повышенная утомляемость;

заложенность носа;

насморк;

кашель;

боль в горле;

боль в мышцах;

повышение температуры, озноб;

ощущение тяжести в грудной клетке.

Если у вас наблюдается один или несколько перечисленных симптомов, нужно обратиться за помощью в медицинскую организацию по месту жительства. При наличии температуры надо вызвать участкового терапевта. Бригаду скорой помощи нужно вызывать только в тех случаях, если для этого есть медицинские показания. Например, температура выше 38,5 градусов в сочетании с затрудненным дыханием.

Не занимайтесь самолечением. Если врач настаивает на госпитализации, значит, для этого есть веские причины. Своевременно начатое лечение в стационаре позволит избежать возникновения неблагоприятных последствий заболевания.

- Предугадать течение болезни сложно. Так, острая вирусная пневмония нередко развивается с первых же дней, а иногда и первых часов заболевания. Важно своевременно распознать признаки болезни и незамедлительно начать прием специфических противовирусных и антибактериальных лекарственных средств. Назначить их может только врач, - отметила главный внештатный терапевт Тульской области Татьяна Гомова.

Она также напомнила, что вакцинация — единственный эффективный метод профилактики коронавирусной инфекции и гриппа.