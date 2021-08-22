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Тульский минздрав напомнил самые распространенные симптомы коронавируса
Фото из архива Myslo.

Тульский минздрав напомнил самые распространенные симптомы коронавируса

Существует вероятность перепутать заражение COVID-19 с простудой или гриппом.

Тульский минздрав напомнил, что коронавирус не имеет специфических признаков на ранней стадии развития болезни. 

Распространенные симптомы ковида:

  • повышенная утомляемость;
  • заложенность носа;
  • насморк;
  • кашель;
  • боль в горле;
  • боль в мышцах;
  • повышение температуры, озноб;
  • ощущение тяжести в грудной клетке.

Если у вас наблюдается один или несколько перечисленных симптомов, нужно обратиться за помощью в медицинскую организацию по месту жительства. При наличии температуры надо вызвать участкового терапевта. Бригаду скорой помощи нужно вызывать только в тех случаях, если для этого есть медицинские показания. Например, температура выше 38,5 градусов в сочетании с затрудненным дыханием.

Не занимайтесь самолечением. Если врач настаивает на госпитализации, значит, для этого есть веские причины. Своевременно начатое лечение в стационаре позволит избежать возникновения неблагоприятных последствий заболевания.

- Предугадать течение болезни сложно. Так, острая вирусная пневмония нередко развивается с первых же дней, а иногда и первых часов заболевания. Важно своевременно распознать признаки болезни и незамедлительно начать прием специфических противовирусных и антибактериальных лекарственных средств. Назначить их может только врач, - отметила главный внештатный терапевт Тульской области Татьяна Гомова.

Она также напомнила, что вакцинация — единственный эффективный метод профилактики коронавирусной инфекции и гриппа.

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