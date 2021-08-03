Владелицу личного подсобного хозяйства в Тульской области оштрафовали за навоз

В июле 2021 года Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям проведена проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ в отношении владельца ЛПХ Багно И.А., осуществляющей деятельность по содержанию крупного рогатого скота в Тепло-Огаревском районе Тульской области.

В результате проверки Управлением выявлены нарушения требований закона РФ «О ветеринарии», «Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства».

Багно И.А. не обеспечила условия для обеззараживания навоза, а также складирование навоза на площадках для хранения и биотермического обеззараживания.

Багно И.А. привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа.