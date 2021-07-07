Администрация Тулы собирает мнения жителей о проекте нового сквера, посвященного 80-летию обороны города
Сквер появится перед зданием бассейна ТулГУ.
В Туле завершился конкурс на предоставление гранта в форме субсидии для реализации проекта благоустройства нового общественного пространства на проспекте Ленина.
На земельном участке перед зданием бассейна ТулГУ появится сквер, посвященный 80-летию обороны Тулы.
Управление по благоустройству предлагает тулякам рассмотреть эскизный проект-победитель и внести свои мнения и предложения. Их можно направить до 21 июля на электронную почту kozhuhovatn@cityadm.tula.ru.
Проект сквера:
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