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Администрация Тулы собирает мнения жителей о проекте нового сквера, посвященного 80-летию обороны города

Администрация Тулы собирает мнения жителей о проекте нового сквера, посвященного 80-летию обороны города

Сквер появится перед зданием бассейна ТулГУ.

В Туле завершился конкурс на предоставление гранта в форме субсидии для реализации проекта благоустройства нового общественного пространства на проспекте Ленина.

На земельном участке перед зданием бассейна ТулГУ появится сквер, посвященный 80-летию обороны Тулы.

Управление по благоустройству предлагает тулякам рассмотреть эскизный проект-победитель и внести свои мнения и предложения. Их можно направить до 21 июля на электронную почту kozhuhovatn@cityadm.tula.ru.

Проект сквера:

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:45 −14
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