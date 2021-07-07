Администрация Тулы собирает мнения жителей о проекте нового сквера, посвященного 80-летию обороны города

В Туле завершился конкурс на предоставление гранта в форме субсидии для реализации проекта благоустройства нового общественного пространства на проспекте Ленина.

На земельном участке перед зданием бассейна ТулГУ появится сквер, посвященный 80-летию обороны Тулы.

Управление по благоустройству предлагает тулякам рассмотреть эскизный проект-победитель и внести свои мнения и предложения. Их можно направить до 21 июля на электронную почту kozhuhovatn@cityadm.tula.ru.

Проект сквера: