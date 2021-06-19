Из-за жары в Туле бесплатно раздают воду

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По поручению главы администрации города Дмитрия Миляева в Туле организовали бесплатную раздачу питьевой воды. Это связано с тем, что сегодня днем температура воздуха поднимется выше 27 градусов.

Воду раздают на точках по продаже кваса по следующим адресам:

ул. М. Горького, д. 14;

ул. Октябрьская, д. 9;

ул. Пузакова, д. 5;

пересечение ул. Смидович и 9 Мая, д. 5;

ул. Кутузова, д. 13;

ул. Вильямса, д. 32;

пересечение ул. Марата, д. 26 и ул. Плеханова;

ул. Металлургов, д. 43;

ул. Металлургов, д. 62;

ул. Фрунзе, д. 5;

ул. Кауля, д. 45;

ул. Н. Руднева, д. 62;

пр. Ленина, д. 28;

пересечение ул. Жаворонкова и ул. Ф. Энгельса;

Красноармейский проспект, д. 17;

ул. Октябрьская, д. 95;

Красноармейский проспект, д. 48 корп. 2.

Также, дополнительно к этим точкам установлены ещё точки раздачи воды по следующим адресам: