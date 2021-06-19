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Из-за жары в Туле бесплатно раздают воду
Изображение klimkin с сайта Pixabay

Из-за жары в Туле бесплатно раздают воду

Публикуем список адресов.

По поручению главы администрации города Дмитрия Миляева в Туле организовали бесплатную раздачу питьевой воды. Это связано с тем, что сегодня днем температура воздуха поднимется выше 27 градусов.
 
Воду раздают на точках по продаже кваса по следующим адресам:
  • ул. М. Горького, д. 14;
  • ул. Октябрьская, д. 9;
  • ул. Пузакова, д. 5;
  • пересечение ул. Смидович и 9 Мая, д. 5;
  • ул. Кутузова, д. 13;
  • ул. Вильямса, д. 32;
  • пересечение ул. Марата, д. 26 и ул. Плеханова;
  • ул. Металлургов, д. 43;
  • ул. Металлургов, д. 62;
  • ул. Фрунзе, д. 5;
  • ул. Кауля, д. 45;
  • ул. Н. Руднева, д. 62;
  • пр. Ленина, д. 28;
  • пересечение ул. Жаворонкова и ул. Ф. Энгельса;
  • Красноармейский проспект, д. 17;
  • ул. Октябрьская, д. 95;
  • Красноармейский проспект, д. 48 корп. 2.
Также, дополнительно к этим точкам установлены ещё точки раздачи воды по следующим адресам:
 
  • пересечение пр. Ленина и ул. Советской;
  • пересечение ул. Первомайской и пр. Ленина;
  • ул. Октябрьская, ост. «Московская застава».
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:34 +2
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