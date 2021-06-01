Какая погода ждет туляков этим летом

Фото из архива Myslo.

Долгосрочные прогнозы говорят о том, что грядущий сезон в Центральной России ожидается вполне комфортным. Средняя температура воздуха за всё лето на 0,5-1,5° превысит многолетние показатели (норма: ночью +12,3°, днем +22,1°).

В целом же лето будет умеренно теплым и немного засушливым.

Июнь. Месяц начался прохладно, но уже до конца недели температура вернется в климатическое русло. К выходным потеплеет до +23…+28°. Вторая декада месяца будет чуть прохладнее – от +20 до +25°. Но вода в водоемах прогреется до +18…+20°, а значит, можно будет уже купаться!

Третья декада будет еще жарче, приготовит больше солнца и меньше осадков.

Июль. Температура воздуха будет на 0,5° выше нормы, но будет больше дождей и гроз. Тем не менее синоптики говорят, что месяц не будет дождливым, всё в норме, как и должно быть в июле.

Август. Третий месяц лета, по прогнозам, будет чуть теплее нормы, осадков будет в меру.

Но стоит помнить, что долгосрочные погодные прогнозы сбываются на 60-70%.