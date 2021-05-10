В Клоково пройдет фестиваль радиоуправляемых авиамоделей «Тульские крылья»

Фото из архива Myslo.

26-27 июня на аэродроме Клоково пройдет ХII ежегодный фестиваль радиоуправляемых авиамоделей «Тульские крылья – 2021». Мероприятие посвящено 90-летней годовщине создания Военно-транспортной авиации ВКС России и 45-й годовщине присвоения Туле почетного звания «Город-герой».

Регистрация участников с 9 мая по 15 июня. По всем вопросам можно обращаться на электронную почту orloff_j@inbox.ru или по телефонам: +7 (905) 112-39-46, Алексей; +7 (903) 843-39-06, Евгений.