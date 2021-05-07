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В Тульской области прошел премьерный показ фильма «Алексин – последний рубеж»

В Тульской области прошел премьерный показ фильма «Алексин – последний рубеж»

Фильм рассказывает об Алексине времен Великой Отечественной войны, о подвиге его жителей и освободителей.

6 мая, в преддверии Дня Победы, в кинотеатре «Союз» в Алексине состоялся премьерный показ документального фильма «Алексин — последний рубеж».

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, что в регионе под руководством губернатора Алексея Дюмина ведется большая системная работа по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию. Работа проводится повсеместно, не только в Туле, но и в малых городах нашей области.

– Сохранение памяти о Великой Отечественной войне — наша общая задача, и видеть сегодня инициативу со стороны малых исторических городов Тульской области, таких как Алексин, особенно приятно, — отметила министр.

Татьяна Рыбкина поблагодарила создателей фильма за плодотворную работу и за активное участие в развитии культурной жизни региона.

Фильм рассказывает об Алексине времен Великой Отечественной войны, о подвиге его жителей и освободителей.

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