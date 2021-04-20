новости
новости
Регистрация
Квартиры, дома и участки: тульские приставы распродадут имущество должников
Изображение pixabay.com

Квартиры, дома и участки: тульские приставы распродадут имущество должников

На аукцион выставлена недвижимость.

УФССП России по Тульской области во исполнение своих полномочий передает арестованное имущество в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях, которое осуществляет процесс реализации данного имущества посредством проведения торгов.

5 мая 2021 года в 10.00 состоятся торги в форме аукциона на электронной торговой площадке «ТЭК-Торг».

На аукцион выставлено заложенное недвижимое имущество на общую сумму 44 млн 523 тыс. рубля (квартиры, объект незавершенного строительства, право требования по договору участия в долевом строительстве, нежилое помещение, дома, земельные участки, комната, здание).

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭЦП), направляются в электронной форме на торговую площадку по адресу https://www.tektorg.ru/ до 17.00 3 мая 2021 год.

Также на данной электронной площадке пройдут торги 6 мая 2021 года в 10.00.

На аукцион выставлено заложенное и незаложенное, движимое и недвижимое имущество на общую сумму 26 млн 711 тыс. рублей (комната, автомобили, нежилые здания, земельные участки, косметологический аппарат, бензин, дизельное топливо). Заявки на участие в данном аукционе направляются на торговую площадку по адресу https://www.tektorg.ru/ до 17.00 5 мая 2021 года.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:24 0
Другие статьи по темам
Событие
торгинедвижимостьприставы
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Накажи автохама: классическая парковка на тротуаре
Накажи автохама: классическая парковка на тротуаре
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.