Квартиры, дома и участки: тульские приставы распродадут имущество должников
На аукцион выставлена недвижимость.
УФССП России по Тульской области во исполнение своих полномочий передает арестованное имущество в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях, которое осуществляет процесс реализации данного имущества посредством проведения торгов.
На аукцион выставлено заложенное недвижимое имущество на общую сумму 44 млн 523 тыс. рубля (квартиры, объект незавершенного строительства, право требования по договору участия в долевом строительстве, нежилое помещение, дома, земельные участки, комната, здание).
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭЦП), направляются в электронной форме на торговую площадку по адресу https://www.tektorg.ru/ до 17.00 3 мая 2021 год.
Также на данной электронной площадке пройдут торги
На аукцион выставлено заложенное и незаложенное, движимое и недвижимое имущество на общую сумму 26 млн 711 тыс. рублей (комната, автомобили, нежилые здания, земельные участки, косметологический аппарат, бензин, дизельное топливо). Заявки на участие в данном аукционе направляются на торговую площадку по адресу https://www.tektorg.ru/ до 17.00 5 мая 2021 года.