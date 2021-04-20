Квартиры, дома и участки: тульские приставы распродадут имущество должников

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УФССП России по Тульской области во исполнение своих полномочий передает арестованное имущество в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях, которое осуществляет процесс реализации данного имущества посредством проведения торгов.

5 мая 2021 года в 10.00 состоятся торги в форме аукциона на электронной торговой площадке «ТЭК-Торг».

На аукцион выставлено заложенное недвижимое имущество на общую сумму 44 млн 523 тыс. рубля (квартиры, объект незавершенного строительства, право требования по договору участия в долевом строительстве, нежилое помещение, дома, земельные участки, комната, здание).

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭЦП), направляются в электронной форме на торговую площадку по адресу https://www.tektorg.ru/ до 17.00 3 мая 2021 год.

Также на данной электронной площадке пройдут торги 6 мая 2021 года в 10.00.

На аукцион выставлено заложенное и незаложенное, движимое и недвижимое имущество на общую сумму 26 млн 711 тыс. рублей (комната, автомобили, нежилые здания, земельные участки, косметологический аппарат, бензин, дизельное топливо). Заявки на участие в данном аукционе направляются на торговую площадку по адресу https://www.tektorg.ru/ до 17.00 5 мая 2021 года.