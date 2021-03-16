Фото пресс-службы администрации Тулы.
В Туле на улице Каминского ремонтируют дорогу
Аварийно-восстановительные работы ведут литой асфальтобетонной смесью.
В администрации Тулы напомнили, что ямочный ремонт производится ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни. На улицах с высокой интенсивностью — в ночное время.
С начала текущего года литым асфальтобетоном отремонтировано более 20 тысяч кв. метров автомобильных дорог.
Ямочный ремонт на территории областного центра ведется по объектам, выявленным в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками администрации Тулы, по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги», а также по обращениям граждан.
Напомним, по поручению губернатора Алексея Дюмина все работы по ликвидации дорожных дефектов необходимо выполнить до 1 мая.
КАК И КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ЯМЫ
- Отправить обращение через сервис «Тула-без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер) либо через портал «Открытый регион 71».
- Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30-47-81.
- Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.
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