В Туле на улице Каминского ремонтируют дорогу

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В администрации Тулы напомнили, что ямочный ремонт производится ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни. На улицах с высокой интенсивностью — в ночное время.

С начала текущего года литым асфальтобетоном отремонтировано более 20 тысяч кв. метров автомобильных дорог.

Ямочный ремонт на территории областного центра ведется по объектам, выявленным в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками администрации Тулы, по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги», а также по обращениям граждан.

Напомним, по поручению губернатора Алексея Дюмина все работы по ликвидации дорожных дефектов необходимо выполнить до 1 мая.

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