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На заводе Haval в Узловой будут выпускать «Радостного льва»
Фото: haval-clubs.ru.

На заводе Haval в Узловой будут выпускать «Радостного льва»

Сборка кроссовера Haval Jolion для российского рынка начнется в 2021 году.

Компания Great Wall Motors объявила о выпуске новой модели на российский рынок – кроссовер Haval Jolion должен появиться в автосалонах дилеров во второй половине года. Собирать машину будут в Узловой.

В Китае эта модель продается под названием Chulian (в переводе – «первая любовь»). Однако экспортную версию назвали Jolion – производное от Joy (радость) и Lion (лев).

Новый кроссовер будет оснащен полуторалитровым турбированным двигателем мощностью 150 лошадиных сил и роботизированной трансмиссией.

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