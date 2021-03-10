Фото: haval-clubs.ru.
На заводе Haval в Узловой будут выпускать «Радостного льва»
Сборка кроссовера Haval Jolion для российского рынка начнется в 2021 году.
Компания Great Wall Motors объявила о выпуске новой модели на российский рынок – кроссовер Haval Jolion должен появиться в автосалонах дилеров во второй половине года. Собирать машину будут в Узловой.
В Китае эта модель продается под названием Chulian (в переводе – «первая любовь»). Однако экспортную версию назвали Jolion – производное от Joy (радость) и Lion (лев).
Новый кроссовер будет оснащен полуторалитровым турбированным двигателем мощностью 150 лошадиных сил и роботизированной трансмиссией.
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