На заводе Haval в Узловой будут выпускать «Радостного льва»

Фото: haval-clubs.ru.

Сборка кроссовера Haval Jolion для российского рынка начнется в 2021 году.

Компания Great Wall Motors объявила о выпуске новой модели на российский рынок – кроссовер Haval Jolion должен появиться в автосалонах дилеров во второй половине года. Собирать машину будут в Узловой.

В Китае эта модель продается под названием Chulian (в переводе – «первая любовь»). Однако экспортную версию назвали Jolion – производное от Joy (радость) и Lion (лев).

Новый кроссовер будет оснащен полуторалитровым турбированным двигателем мощностью 150 лошадиных сил и роботизированной трансмиссией.