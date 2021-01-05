Роспотребнадзор остановил деятельность четырех организаций в Тульской области

Управление Роспотребнадзора по Тульской области в период новогодних праздников усилило мониторинговые мероприятия по соблюдению «противоковидных» мер на объектах. С начала нового года проверено 44 объекта, в том числе продовольственной и непродовольственной торговли, торговых центров, учреждений культуры, предприятий общественного питания, гостиниц и др.

В отношении 4-х ответственных лиц ООО «Тульская чайная» (г. Тула), ИП Кузина (г. Тула), ООО «Лель» (г. Донской), ИП Шишкин (г. Щекино) за выявленные нарушения по несоблюдению в полном объеме мер в период новой коронавирусной инфекции были возбуждены дела об административном правонарушении.