новости
новости
Регистрация
Объявлен тендер по выбору подрядчика для строительства проблемного дома ЖК «Юго-Восточный»

Объявлен тендер по выбору подрядчика для строительства проблемного дома ЖК «Юго-Восточный»

Заявки принимаются до 2 января 2021 года.

Дом №12 в жилом комплексе «1-й Юго-Восточный микрорайон» Тулы достроят за счет средств Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Тульской области. Об этом сообщает RosTender.info.

Фонд объявил тендер по выбору генерального подрядчика для завершения строительства многоквартирного дома.

Стоимость оставшихся работ оценивается в 206,3 млн рублей.

Согласно материалам закупки, в здании предстоит завершить строительство на сумму 138,7 млн рублей, провести электричество за 1 млн рублей и выполнить прочие работы.

Предложения от строительных организаций фонд принимает до 2 января 2021 года, 12 января планируется подвести итоги и назвать победителя тендера.

Напомним, дом №12 должны были сдать еще весной 2018 года. Однако застройщик — строительная компания «Фаворит» — сначала замедлила, а потом заморозила стройку. Подробнее об этом Myslo писал здесь.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:42 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
дольщикиобманутые дольщикитендер

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Центральном парке Тулы зальют большой каток
В Центральном парке Тулы зальют большой каток
«Новые люди» в Туле начали реализацию своих первых проектов
«Новые люди» в Туле начали реализацию своих первых проектов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.