Объявлен тендер по выбору подрядчика для строительства проблемного дома ЖК «Юго-Восточный»

Заявки принимаются до 2 января 2021 года.

Дом №12 в жилом комплексе «1-й Юго-Восточный микрорайон» Тулы достроят за счет средств Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Тульской области. Об этом сообщает RosTender.info.

Фонд объявил тендер по выбору генерального подрядчика для завершения строительства многоквартирного дома.

Стоимость оставшихся работ оценивается в 206,3 млн рублей.

Согласно материалам закупки, в здании предстоит завершить строительство на сумму 138,7 млн рублей, провести электричество за 1 млн рублей и выполнить прочие работы.

Предложения от строительных организаций фонд принимает до 2 января 2021 года, 12 января планируется подвести итоги и назвать победителя тендера.

Напомним, дом №12 должны были сдать еще весной 2018 года. Однако застройщик — строительная компания «Фаворит» — сначала замедлила, а потом заморозила стройку. Подробнее об этом Myslo писал здесь.