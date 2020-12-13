«Накажи автохама»: парковка на детской площадке
В нашу рубрику «Накажи автохама» продолжают поступать электронные письма.
Один из наших читателей на условиях анонимности прислал в редакцию фото, сделанное в одном из дворов Новомосковска.
По словам автора фотографии, водители постоянно оставляют транспортные средства на детской площадке во дворе дома №2б по улице Маяковского. При этом в паре десятков метров от площадки находится парковка.
- Видимо, пройти лишних 60 метров для хозяев этих машин - непосильный труд, - возмущается автор фото.
Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7-962-272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.
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