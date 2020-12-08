На каких улицах Тулы 9 декабря не будет электричества
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Халтурина, 11, 13,
- ул. Гоголевская, 81, 73,
- ул. Тесницкая, 3, 7, 9, 8,
- ул. Капитана Громова, 66,
- 18-й пр-д, 23-55,
- 1-й Тесницкий пр-д, 5,
- ул. Фруктовая, 1-а, 1-7, 2-б, 13, 13-а, 12,
- 2-й Тесницкий пр-д, 2, 5, 8, 6,
- ул. Болдина, 137, 124,
- пр-т Ленина, 52,
- ул. Оружейная, 23, 26,
- ул. 9 Мая, 10,
- ул. Советская, 47, 62, 66, 68, 70, 74,
- ул. Тургеневская, 9-31 (нечётн.), 31-а, 10-26 (чётн.),
- ул. М. Мазая, 12, 14, 16, 18, 22, 20,
- ул. Металлургов, 33, 27, 29, 31, 23, 25,
- ул. Бардина, 5, 7, 9,
- ул. Чаплыгина, 10,
- ул. Аносова, 9,
- ул. Н. Руднева, 23, 25,
- пер. Шевченко, 3, 5, 6, 6-а, 7, 10-а,
- ул. Шевченко, 8-а,
- ул. Циолковского, 8-г, 8-в,
- пер. Н. Руднева, 6, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11, 12, 13,
- ул. Клюева, 8,
- п. Рудаково: ул. Победы, 3-а, 7-35,
- ул. Л. Толстого, 1-29,
- ул. Октябрьская, 1-18,
- ул. Кирова, 1-16, 6-а,
- ул. Трудовая, 1-9 (нечётн.), 2, 4, 6,
- ул. Люлина, 8, 9,
- ул. Скуратовская, 97, 99, 101,
- п. Лихвинка: 3-й Лихвинский пр-д, 1-16,
- 4-й Лихвинский пр-д, 1-37,
- пр-д Косой, 1-19,
- п. Горелки: ул. Мирная, 1-8, 8-а,
- пер. Охотный, 2, 5, 6, 7,
- пер. Соснянский, 3-а, 3-13,
- ул. Макаренко, 12-20 (чётн.), 17-25 (нечётн.),
- пер. Поддубный, 8,
- п. Косая Гора: ул. Новая, 46-66 (чётн.), 41-61 (нечётн.),
- ул. Речная, 13-23,
- ул. Железнодорожная, 18-28, 1, 28-а,
- ул. Шевченко, 63, 65, 67,
- ул. Кудрявцевская, 75, 78, 81, 83, 87,
- Орловское шоссе, 99-141 (нечётн.).
Другие статьи по темам
Место