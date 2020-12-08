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На каких улицах Тулы 9 декабря не будет электричества

На каких улицах Тулы 9 декабря не будет электричества

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Халтурина, 11, 13,
  • ул. Гоголевская, 81, 73,
  • ул. Тесницкая, 3, 7, 9, 8,
  • ул. Капитана Громова, 66,
  • 18-й пр-д, 23-55,
  • 1-й Тесницкий пр-д, 5,
  • ул. Фруктовая, 1-а, 1-7, 2-б, 13, 13-а, 12,
  • 2-й Тесницкий пр-д, 2, 5, 8, 6,
  • ул. Болдина, 137, 124,
  • пр-т Ленина, 52,
  • ул. Оружейная, 23, 26,
  • ул. 9 Мая, 10,
  • ул. Советская, 47, 62, 66, 68, 70, 74,
  • ул. Тургеневская, 9-31 (нечётн.), 31-а, 10-26 (чётн.),
  • ул. М. Мазая, 12, 14, 16, 18, 22, 20,
  • ул. Металлургов, 33, 27, 29, 31, 23, 25,
  • ул. Бардина, 5, 7, 9,
  • ул. Чаплыгина, 10,
  • ул. Аносова, 9,
  • ул. Н. Руднева, 23, 25,
  • пер. Шевченко, 3, 5, 6, 6-а, 7, 10-а,
  • ул. Шевченко, 8-а,
  • ул. Циолковского, 8-г, 8-в,
  • пер. Н. Руднева, 6, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11, 12, 13,
  • ул. Клюева, 8,
  • п. Рудаково: ул. Победы, 3-а, 7-35,
  • ул. Л. Толстого, 1-29,
  • ул. Октябрьская, 1-18,
  • ул. Кирова, 1-16, 6-а,
  • ул. Трудовая, 1-9 (нечётн.), 2, 4, 6,
  • ул. Люлина, 8, 9,
  • ул. Скуратовская, 97, 99, 101,
  • п. Лихвинка: 3-й Лихвинский пр-д, 1-16,
  • 4-й Лихвинский пр-д, 1-37,
  • пр-д Косой, 1-19,
  • п. Горелки: ул. Мирная, 1-8, 8-а,
  • пер. Охотный, 2, 5, 6, 7,
  • пер. Соснянский, 3-а, 3-13,
  • ул. Макаренко, 12-20 (чётн.), 17-25 (нечётн.),
  • пер. Поддубный, 8,
  • п. Косая Гора: ул. Новая, 46-66 (чётн.), 41-61 (нечётн.),
  • ул. Речная, 13-23,
  • ул. Железнодорожная, 18-28, 1, 28-а,
  • ул. Шевченко, 63, 65, 67,
  • ул. Кудрявцевская, 75, 78, 81, 83, 87,
  • Орловское шоссе, 99-141 (нечётн.).
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