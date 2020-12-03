Как тулякам оформить европротокол по ДТП с помощью смартфона: карточки

Фото: mag.auto.ru.

Бесплатно скачать приложение «Помощник ОСАГО» можно в AppStore или Google Play.

Оформить ДТП по европротоколу можно с помощью приложения «Помощник ОСАГО». Его можно найти в AppStore и Google Play. Специалисты Банка России подготовили пошаговую инструкцию, позволяющую избежать долгой и нудной бюрократии.

Для этого необходимо, чтобы у участников ДТП не было разногласий относительно вины и суммы ущерба. Ещё одно условие – у обоих водителей должна быть подтверждённая учётная запись на портале «Госуслуги».