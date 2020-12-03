Фото: mag.auto.ru.
Как тулякам оформить европротокол по ДТП с помощью смартфона: карточки
Бесплатно скачать приложение «Помощник ОСАГО» можно в AppStore или Google Play.
Оформить ДТП по европротоколу можно с помощью приложения «Помощник ОСАГО». Его можно найти в AppStore и Google Play. Специалисты Банка России подготовили пошаговую инструкцию, позволяющую избежать долгой и нудной бюрократии.
Для этого необходимо, чтобы у участников ДТП не было разногласий относительно вины и суммы ущерба. Ещё одно условие – у обоих водителей должна быть подтверждённая учётная запись на портале «Госуслуги».
Подробности – в карточках Банка России.
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