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Как тулякам оформить европротокол по ДТП с помощью смартфона: карточки
Фото: mag.auto.ru.

Как тулякам оформить европротокол по ДТП с помощью смартфона: карточки

Бесплатно скачать приложение «Помощник ОСАГО» можно в AppStore или Google Play.

Оформить ДТП по европротоколу можно с помощью приложения «Помощник ОСАГО». Его можно найти в AppStore и Google Play. Специалисты Банка России подготовили пошаговую инструкцию, позволяющую избежать долгой и нудной бюрократии.

Для этого необходимо, чтобы у участников ДТП не было разногласий относительно вины и суммы ущерба. Ещё одно условие – у обоих водителей должна быть подтверждённая учётная запись на портале «Госуслуги».

Подробности – в карточках Банка России.

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