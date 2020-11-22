Из-за коронавируса под Тулой школу перевели на дистанционку
В Центре образования № 52 поселка Рассвет выявлено 9 случаев заражения коронавирусом.
У двух учащихся и 7 сотрудников Центра образования № 52 в поселке Рассвет выявлен коронавирус.
В связи с этим директор центра образования Светлана Авдеева приняла решение о переводе детей на дистанционное обучение. Учиться в удаленном режиме школьники будут с 23 ноября по 3 декабря.
В школе проводятся противоэпидемиологические мероприятия.
сегодня, в 11:11, 52 2124 -3
сегодня, в 10:04, 43 779 -3
вчера, в 14:48, 64 3269 2
вчера, в 12:36, 199 6724 4
Другие статьи по темам
Место