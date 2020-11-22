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Из-за коронавируса под Тулой школу перевели на дистанционку

Из-за коронавируса под Тулой школу перевели на дистанционку

В Центре образования № 52 поселка Рассвет выявлено 9 случаев заражения коронавирусом.

У двух учащихся и 7 сотрудников Центра образования № 52 в поселке Рассвет выявлен коронавирус.
 
В связи с этим директор центра образования Светлана Авдеева приняла решение о переводе детей на дистанционное обучение. Учиться в удаленном режиме школьники будут с 23 ноября по 3 декабря.
 
В школе проводятся противоэпидемиологические мероприятия.
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Александрова
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