Из-за коронавируса под Тулой школу перевели на дистанционку

У двух учащихся и 7 сотрудников Центра образования № 52 в поселке Рассвет выявлен коронавирус.

В связи с этим директор центра образования Светлана Авдеева приняла решение о переводе детей на дистанционное обучение. Учиться в удаленном режиме школьники будут с 23 ноября по 3 декабря.

В школе проводятся противоэпидемиологические мероприятия.