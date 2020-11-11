Жители деревни Харино в Туле: «У нас отобрали спортивную площадку!»

В редакцию Myslo пришло письмо от жителей деревни Харино:

«У нашей деревни украли детскую и спортивную площадку. Да, мы считаем именно так. У нас не так много развлечений, и мы всей деревней раньше собирались на площадке на ул. Центральной, играли там в футбол все вместе, независимо от пола и возраста. Здесь были песочница, карусель, футбольные ворота, детская горка, столбы для волейбола.

Но совсем недавно всё оборудование срезали. Сотрудники из МКУ «Сервисный центр» сказали нам, что указание убрать всё с детской и спортивной площадки им дали, потому что у оборудования вышел срок эксплуатации. Мы стали узнавать, как вернуть любимую площадку. Но в администрации нам ответили, что денег на покупку новой площадки нет. А значит, мы пока так и будем без нее.

Помимо этого участок, на котором располагалась площадка, оказался бесхозным. Мы пытались как-то решить этот вопрос, обращались в администрацию, просили главу Привокзального района походатайствовать об оформлении участка под площадку в муниципальную собственность или найти другой участок для установки спортивного оборудования. Но ничего не получается. Нам сказали, что мы должны взять участок в аренду. Мы просим помощи, но нам отказывают в местной администрации.



Дер. Харино, Тула. Любимая площадка сейчас опустела.

У нас в деревне живет около полутора тысяч человек, много детей. Мы активные, готовы сами поучаствовать в облагораживании территории, вступить в программу «Народный бюджет», но не знаем, что делать.

Мы просим привлечь внимание администрации города Тулы к проблеме. Помогите нам вернуть площадку!»

Myslo попросил прокомментировать ситуацию в администрации города Тулы. Нам пояснили, что жителям деревни необходимо обратиться к кадастровым инженерам, чтобы обозначить границы участка и присвоить ему кадастровый номер. Затем жители смогут написать заявление в администрацию для получения разрешения на использование земли. После этого появится возможность поучаствовать в программе «Народный бюджет».