Тульская команда КВН «Сборная бывших» выступит на Кубке мэра Москвы
Игра состоится 8 ноября.
Тульская команда КВН «Сборная бывших» выступит на Кубке мэра Москвы. Об этом ребята рассказали на своей страничке «ВКонтакте».
Игра пройдет 8 ноября — в день рождения КВН. Выступят такие команды:
Кубок Тавриды:
- «Юра», Университет «Синергия», Москва
- «Северяне», Сургут
- Сборная магаданцев, Магадан
- «Зелёный чемодан», Кемерово
Премьер-лига:
- «Имени меня», Королев
- «Улица Плеханова РЭУ им. Г. В. Плеханова», Москва
- «Сборная бывших», Тула
- «Сборная молодых учёных Росатома», Москва
Высшая лига:
- «Полуостров», КФУ, Симферополь
- «Доктор Хаусс», Могилёв
- «Станция Динамо», РЭУ им. Г. В. Плеханова, Москва
- Армянская сборная, Москва
- «Громокошки», Липецк
- Сборная КВНщиков G-Drive
Если в Кубке победит участник Высшей лиги, он получит путевку в финал, если победителем станет кто-то из оставшихся лиг — получит место в «вышке» на следующий сезон.
Напомним, команда «Сборная бывших» в этом году стала участницей Премьер-лиги и дошла до финала.
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