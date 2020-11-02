Тульская команда КВН «Сборная бывших» выступит на Кубке мэра Москвы. Об этом ребята рассказали на своей страничке «ВКонтакте».

Игра пройдет 8 ноября — в день рождения КВН. Выступят такие команды:

Кубок Тавриды:

«Юра», Университет «Синергия», Москва

«Северяне», Сургут

Сборная магаданцев, Магадан

«Зелёный чемодан», Кемерово

Премьер-лига:

«Имени меня», Королев

«Улица Плеханова РЭУ им. Г. В. Плеханова», Москва

«Сборная бывших», Тула

«Сборная молодых учёных Росатома», Москва

Высшая лига:

«Полуостров», КФУ, Симферополь

«Доктор Хаусс», Могилёв

«Станция Динамо», РЭУ им. Г. В. Плеханова, Москва

Армянская сборная, Москва

«Громокошки», Липецк

Сборная КВНщиков G-Drive

Если в Кубке победит участник Высшей лиги, он получит путевку в финал, если победителем станет кто-то из оставшихся лиг — получит место в «вышке» на следующий сезон.

Напомним, команда «Сборная бывших» в этом году стала участницей Премьер-лиги и дошла до финала.