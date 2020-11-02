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Тульская команда КВН «Сборная бывших» выступит на Кубке мэра Москвы

Тульская команда КВН «Сборная бывших» выступит на Кубке мэра Москвы

Игра состоится 8 ноября.

Тульская команда КВН «Сборная бывших» выступит на Кубке мэра Москвы. Об этом ребята рассказали на своей страничке «ВКонтакте».

Игра пройдет 8 ноября — в день рождения КВН. Выступят такие команды:

Кубок Тавриды:

  • «Юра», Университет «Синергия», Москва
  • «Северяне», Сургут
  • Сборная магаданцев, Магадан
  • «Зелёный чемодан», Кемерово

Премьер-лига:

  • «Имени меня», Королев
  • «Улица Плеханова РЭУ им. Г. В. Плеханова», Москва
  • «Сборная бывших», Тула
  • «Сборная молодых учёных Росатома», Москва

Высшая лига:

  • «Полуостров», КФУ, Симферополь
  • «Доктор Хаусс», Могилёв
  • «Станция Динамо», РЭУ им. Г. В. Плеханова, Москва
  • Армянская сборная, Москва
  • «Громокошки», Липецк
  • Сборная КВНщиков G-Drive

Если в Кубке победит участник Высшей лиги, он получит путевку в финал, если победителем станет кто-то из оставшихся лиг — получит место в «вышке» на следующий сезон.

Напомним, команда «Сборная бывших» в этом году стала участницей Премьер-лиги и дошла до финала.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:45 0
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