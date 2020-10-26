Тулячка: Новый «развод» на Авито оставил меня без 80 тысяч рублей и фотоаппарата

В редакцию Myslo обратилась тулячка Юлия (имя изменено по ее просьбе, — прим. авт.). Девушка стала жертвой хитроумного мошенничества.

- 14 октября я оформила дорогостоящий фотоаппарат за 80 тысяч рублей через Авито-доставку. Эта услуга у них недешевая, но они гарантируют, что деньги продавец получит только после того, как покупатель проверит товар, — рассказала Юля.

Как это работает: клиент оформляет покупку через сайт Авито, деньги сразу отправляются на счет интернет-сервиса. Продавец видит, что его товар оплачен покупателем и только тогда отправляет посылку. Покупатель проверяет свой заказ в пункте выдачи, и, если ему всё нравится, деньги отправляются продавцу.

Но история с заказом Юли закончилась по-другому. Юля оплатила товар, продавец отправил посылку. Отслеживая отправление, девушка заметила, что вес посылки слишком маленький — всего 300 г, хотя фотоаппарат должен весить больше 700 г.

- Я поняла, что моего товара в посылке нет, меня пытаются обмануть. Я сразу отправила сообщение о мошенничестве в службу поддержки Авито. Мне посоветовали все же внимательно осмотреть посылку в пункте выдачи и в случае чего, отказаться от получения, — говорит девушка.

16 октября заказ прибыл в тульское почтовое отделение 300012 на ул. Академика Обручева. Убедившись, что посылка действительно весит 300 г, девушка отказалась от нее.

- Дома я увидела, что статус заказа так и не изменился — он по-прежнему ждет меня в пункте выдачи. Я сразу же сообщила об этом в службу поддержки Авито. Там мне пообещали, что свяжутся с почтой и узнают, в чем дело. На следующий день я увидела, что статус моей посылки изменился на «Выдана получателю»! У меня списали 80 тысяч рублей. Я была в шоке!

После долгих разборок на почте Юля выяснила, что посылку отдали курьеру, при этом не спросив у него никаких данных, в том числе и кода из смс.

- Курьер просто дал какой-то «левый» номер телефона, по которому непонятный мужчина подтвердил, что мою посылку надо отдать ему. И заместитель начальника почтового отделения это сделала.

Девушка и ее муж вызвали полицию. По словам Юли, курьера поймали.

- Он сам ничего не знал, его просто нанял мошенник из другого города, — возмущается тулячка. — Пока проблему никак не решили, и неизвестно сколько времени потребуется, чтоб наказать всех виновных: не реагирующую на жалобы о мошенничестве службу поддержки, сотрудницу почты, которая не отметила, что я отказалась от посылки. И самое главное, заместителя начальника почтового отделения, которая отдает посылки кому попало.

Myslo обратился за комментариями в полицию. Нам рассказали, что сейчас правоохранители проводят все необходимые мероприятия для установления обстоятельств случившегося.

В пресс-службе УФПС Тульской области Myslo сообщили:

- По факту обращения клиента служба безопасности УФПС Тульской области оказывает полное содействие правоохранительным органам в проведении необходимых следственных мероприятий. Данные предварительного расследования не подлежат разглашению в интересах следствия.

Myslo следит за развитием событий.