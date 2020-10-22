Обязательное селфи и проверка 72 часа: Какие сюрпризы ждут туляков при регистрации карты «Тройка»?

Myslo провел эксперимент по регистрации карты «Тройка» и нашел некоторые нюансы, которые вызывают вопросы.

Карта «Тройка» в Тульской области начнет действовать со 2 ноября. Наряду с возможностью безналичной оплаты за проезд карта открывает ключ к бонусной программе лояльности «Город».

Чтобы испробовать полный функционал карты, ее необходимо зарегистрировать. Сделать это можно в мобильном приложении. У москвичей еще есть возможность регистрировать карту на сайте, но для туляков она пока не предусмотрена:

При выборе города Тула на сайте пропадает кнопка «Зарегистрировать» и остается только «Войти» тем, кто уже зарегистрирован. Возможно, это временно, и функционал сайта будет доработан.

На данный же момент остается только приложение «Город». Но и по поводу процесса регистрации в нем карты есть вопрос. В приложении нужно не только указать номер карты, но и полностью фамилию, имя и отчество, дату рождения, мобильный телефон и адрес электронной почты.

А потом еще сделать два фото: на одной должен читаться номер карты, а на другой вы должны сделать селфи с картой.

Фото, на котором нет лица, программа не принимает и отказывается регистрировать «Тройку». В общем, пришлось делать другое фото.

Теперь осталось подождать 72 часа, отведенные для проверки внесенных сведений, и, видимо, карта будет готова для использования.

Только после регистрации в системе и проверки указанных данных вы увидите накопленные бонусы на вашем счету.

Столь сложная система регистрации карты объясняется тем, что тульская «Тройка» сделана на базе столичной. Действие ее распространяется на пригородные электрички «Тула – Москва», а также на московский общественный транспорт, где планируется внедрение системы распознавания лиц:

– Когда у вас карта персонализированная, система знает, что это вы, там есть ваша фотография. Соответственно, если рядом с турникетом в данный момент находится камера, она может захватить ваше лицо и произвести сравнение, – цитирует «Ъ» генерального директора Intems Алексея Титова.

Сейчас персонализированные транспортные карты активно используются в европейских странах. Например, в Великобритании, Германии, Эстонии.