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В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона

В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона

6 октября в творческом индустриальном кластере «Октава» состоялся форум, посвященный 10-летию Общественной палаты Тульской области.

Мероприятие посетил губернатор Алексей Дюмин. Он поздравил членов Общественной палаты с юбилеем, отметив, что за минувшие 10 лет она постоянно обновлялась, и сегодня работает уже четвёртый состав.

Алексей Дюмин

– Важно, что неизменными остаются принципы работы Общественной палаты – неравнодушие и заинтересованность во всем, что происходит в регионе. На своих заседаниях вы поднимаете самые насущные проблемы, обсуждаете то, что по-настоящему волнует людей. Это вопросы социальной защиты, здравоохранения, образования, охраны окружающей среды.

 

Одним из важных направлений работы Общественной палаты глава региона назвал взаимодействие с некоммерческим сектором. НКО стали активнее принимать участие в конкурсах Фонда президентских грантов. В 2020 году в конкурсах участвовали 117 некоммерческих организаций, 32 стали победителями.

– Общественная палата Тульской области должна стать своего рода центром компетенций для некоммерческих организаций, которые готовы участвовать в реализации социальных проектов на территории региона. Зачастую у них не хватает опыта и знаний, но есть большое желание. Поэтому на площадке Общественной палаты два года назад был создан ресурсный центр правительства Тульской области. Он оказывает НКО консультационную помощь. Нужно расширить его полномочия, чтобы центр заработал в полную силу, – отметил Алексей Дюмин.

Губернатор отметил, что необходимо принять закон Тульской области об общественных советах, который закрепит их полномочия и единые подходы к работе.

Председатель Общественной палаты Тульской области 4-го созыва Галина Фомина:

Галина Фомина

– Сегодня Общественная палата – площадка для диалога власти и общества. Мы транслируем проблемы, которые волнуют людей, в органы власти и в союзе с ними ищем решения этих вопросов. Сейчас в Общественной палате работает уже четвертый созыв. Состав палаты постоянно обновляется, но есть среди нас и те, кто работал не один и не два созыва. А всего за 10 лет в Общественной палате региона работали 146 туляков. Это настоящие лидеры общественного мнения, они представляли и представляют интересы туляков в ведущем институте гражданского общества. Все члены палаты – неравнодушные и активные граждане, способные слышать людей. Их объединяет молодость, инициативность, жизненный и профессиональный опыт.

Игорь Крюков – один из таких молодых, инициативных и энергичных членов команды Общественной палаты. Он восемь лет работает в Общественной наблюдательной комиссии, причем два последних года возглавляет ее. А в прошлом году его избрали в Общественную палату региона.   

Игорь Крюков

– Наша ОНК создана для контроля соблюдения прав тех, кто находится в местах принудительного содержания. Такие комиссии работают при всех региональных общественных палатах. Наша задача – не только проконтролировать соблюдение прав человека, отбывающего наказание или ожидающего в СИЗО решения суда, но и разъяснить ему эти права. Мы выезжаем, если есть необходимость, и выясняем обстоятельства, разбираемся в проблеме и только после этого делаем какие-либо выводы.

 

По его словам, главная заслуга ОНК – оперативная помощь конкретным людям. Сказать, скольким тулякам помогла ОНК, затруднительно, ведь на сегодня в учреждениях УФСИН региона содержится около 11 тысяч человек, и многих из них, а также их родственники, обращаются в комиссию по тем или иным вопросам.

– Мы дважды в неделю выезжаем по обращениям и жалобам в 2-3 учреждения УФСИН. И это реально неотложная помощь для тех, чьи права нарушены.

По словам Игоря Крюкова, этот год в работе комиссии оказался особенным в связи с пандемией и карантинами.

– Некоторое время мы не могли выезжать в СИЗО или колонии, ведь это закрытые учреждения и опасность занести туда инфекцию была высока. Мы работали дистанционно. И честно признаюсь, этот период, особенно апрель, стал самым напряженным по числу обращений, ведь родственники и знакомые тоже не имели возможности посещать тех, кто оказался в местах принудительного содержания. Мы запустили многоканальную телефонную горячую линию, на которую в среднем поступало более десяти обращений в сутки.

Сейчас, по словам Игоря Крюкова, комиссия работает в штатном режиме с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

– В Общественной палате я вхожу в состав комиссии по работе с общественными советами при органах власти. Это тоже разъездная работа по запросам туляков, но более разноплановая. Я выезжаю в районы области и встречаюсь с активистами, мы ищем оптимальное решение проблемных вопросов.

Алексей Дюмин вручил отличившимся членам Общественной палаты региональные награды.

В рамках форума прошли тренинги, семинары и дискуссии по вопросам развития НКО, разработки новых проектов, участия НКО в конкурсе президентских грантов.

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В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 1
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 2
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 3
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 4
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 5
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 6
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 7
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 8
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 9
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 10
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 11
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 12
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 13
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 14
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 15
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 16
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 17
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 18
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 19
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 20
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 21
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 22
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В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 27
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 28
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 29
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 30
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 31
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 32
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 33
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 34
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 35
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 36
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 37
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 38
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 39
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 40
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 41
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 42
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 43
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 44
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 45
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 46
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 47
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 48
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 49
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 50
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 51
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 52
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 53
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 54
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 55
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 56
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 57
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 58
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 59
В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона, Фото: 60
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Фотограф: Алексей Пирязев
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