В Тульской области наградили активистов Общественной палаты региона

Мероприятие посетил губернатор Алексей Дюмин. Он поздравил членов Общественной палаты с юбилеем, отметив, что за минувшие 10 лет она постоянно обновлялась, и сегодня работает уже четвёртый состав.

Алексей Дюмин – Важно, что неизменными остаются принципы работы Общественной палаты – неравнодушие и заинтересованность во всем, что происходит в регионе. На своих заседаниях вы поднимаете самые насущные проблемы, обсуждаете то, что по-настоящему волнует людей. Это вопросы социальной защиты, здравоохранения, образования, охраны окружающей среды.

Одним из важных направлений работы Общественной палаты глава региона назвал взаимодействие с некоммерческим сектором. НКО стали активнее принимать участие в конкурсах Фонда президентских грантов. В 2020 году в конкурсах участвовали 117 некоммерческих организаций, 32 стали победителями.

– Общественная палата Тульской области должна стать своего рода центром компетенций для некоммерческих организаций, которые готовы участвовать в реализации социальных проектов на территории региона. Зачастую у них не хватает опыта и знаний, но есть большое желание. Поэтому на площадке Общественной палаты два года назад был создан ресурсный центр правительства Тульской области. Он оказывает НКО консультационную помощь. Нужно расширить его полномочия, чтобы центр заработал в полную силу, – отметил Алексей Дюмин.

Губернатор отметил, что необходимо принять закон Тульской области об общественных советах, который закрепит их полномочия и единые подходы к работе.

Председатель Общественной палаты Тульской области 4-го созыва Галина Фомина:

Галина Фомина – Сегодня Общественная палата – площадка для диалога власти и общества. Мы транслируем проблемы, которые волнуют людей, в органы власти и в союзе с ними ищем решения этих вопросов. Сейчас в Общественной палате работает уже четвертый созыв. Состав палаты постоянно обновляется, но есть среди нас и те, кто работал не один и не два созыва. А всего за 10 лет в Общественной палате региона работали 146 туляков. Это настоящие лидеры общественного мнения, они представляли и представляют интересы туляков в ведущем институте гражданского общества. Все члены палаты – неравнодушные и активные граждане, способные слышать людей. Их объединяет молодость, инициативность, жизненный и профессиональный опыт.

Игорь Крюков – один из таких молодых, инициативных и энергичных членов команды Общественной палаты. Он восемь лет работает в Общественной наблюдательной комиссии, причем два последних года возглавляет ее. А в прошлом году его избрали в Общественную палату региона.

Игорь Крюков – Наша ОНК создана для контроля соблюдения прав тех, кто находится в местах принудительного содержания. Такие комиссии работают при всех региональных общественных палатах. Наша задача – не только проконтролировать соблюдение прав человека, отбывающего наказание или ожидающего в СИЗО решения суда, но и разъяснить ему эти права. Мы выезжаем, если есть необходимость, и выясняем обстоятельства, разбираемся в проблеме и только после этого делаем какие-либо выводы.

По его словам, главная заслуга ОНК – оперативная помощь конкретным людям. Сказать, скольким тулякам помогла ОНК, затруднительно, ведь на сегодня в учреждениях УФСИН региона содержится около 11 тысяч человек, и многих из них, а также их родственники, обращаются в комиссию по тем или иным вопросам.

– Мы дважды в неделю выезжаем по обращениям и жалобам в 2-3 учреждения УФСИН. И это реально неотложная помощь для тех, чьи права нарушены.

По словам Игоря Крюкова, этот год в работе комиссии оказался особенным в связи с пандемией и карантинами.

– Некоторое время мы не могли выезжать в СИЗО или колонии, ведь это закрытые учреждения и опасность занести туда инфекцию была высока. Мы работали дистанционно. И честно признаюсь, этот период, особенно апрель, стал самым напряженным по числу обращений, ведь родственники и знакомые тоже не имели возможности посещать тех, кто оказался в местах принудительного содержания. Мы запустили многоканальную телефонную горячую линию, на которую в среднем поступало более десяти обращений в сутки.

Сейчас, по словам Игоря Крюкова, комиссия работает в штатном режиме с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

– В Общественной палате я вхожу в состав комиссии по работе с общественными советами при органах власти. Это тоже разъездная работа по запросам туляков, но более разноплановая. Я выезжаю в районы области и встречаюсь с активистами, мы ищем оптимальное решение проблемных вопросов.

Алексей Дюмин вручил отличившимся членам Общественной палаты региональные награды.

В рамках форума прошли тренинги, семинары и дискуссии по вопросам развития НКО, разработки новых проектов, участия НКО в конкурсе президентских грантов.