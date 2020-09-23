Как тулякам оплатить все налоги за один раз: разъяснения ФНС России

Жители Тульской области, имеющие в собственности имущество, земельные участки и транспортные средства, после получения налогового уведомления обязаны уплатить имущественные налоги за прошлый год до 1 декабря.

Можно не ждать получения налогового уведомления и досрочно оплатить всё с помощью единого налогового платежа. Это перевод гражданином денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации с помощью одного платежного поручения, в том числе авансом, до получения налогового уведомления.

При наступлении срока уплаты имущественных налогов инспекция самостоятельно проводит зачет такого платежа. В первую очередь перечисленные суммы будут зачтены в счет погашения недоимок или задолженностей. Все данные отражаются в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц».

Перечислить единый налоговый платеж можно, воспользовавшись опцией «Пополнить кошелек». Процедура максимально проста: достаточно указать ФИО, ИНН и сумму платежа. Использование единого налогового платежа сокращает время на оформление квитанций и исключает возможность ошибок.