новости
новости
Регистрация
В Киреевском районе на землях сельхозназначения незаконно построили стоянку и кафе

В Киреевском районе на землях сельхозназначения незаконно построили стоянку и кафе

Нарушение земельного законодательства было выявлено в ходе прокурорской проверки.

Киреевская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований действующего законодательства ООО «Спартак». Эта организация занимает земельный участок, расположенный на 225-м километре трассы М-4 «Дон».

Поводом для проверочных мероприятий стало обращение одного из местных жителей. Правоохранители выяснили, что земля используется не по назначению – на участке, предназначенном для сельского хозяйства, расположено кафе и автостоянка.

Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать собственника использовать земельный участок в соответствии целевым назначением. Требования полностью удовлетворены судом. Фактическое устранение нарушений находится на контроле в межрайонной прокуратуре.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 08:42 −2
Другие статьи по темам
Событие
прокуратура Тульской областипрокурорская проверканарушение земельного законодательства
Место
Тульская областьКиреевский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Кинотеатр «Синема Парк» предлагает веский «Довод» в виде скидки 25% на билеты
Кинотеатр «Синема Парк» предлагает веский «Довод» в виде скидки 25% на билеты
Погода в Туле 11 сентября: ветрено и прохладно
Погода в Туле 11 сентября: ветрено и прохладно
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.