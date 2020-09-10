В Киреевском районе на землях сельхозназначения незаконно построили стоянку и кафе

Киреевская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований действующего законодательства ООО «Спартак». Эта организация занимает земельный участок, расположенный на 225-м километре трассы М-4 «Дон».

Поводом для проверочных мероприятий стало обращение одного из местных жителей. Правоохранители выяснили, что земля используется не по назначению – на участке, предназначенном для сельского хозяйства, расположено кафе и автостоянка.

Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать собственника использовать земельный участок в соответствии целевым назначением. Требования полностью удовлетворены судом. Фактическое устранение нарушений находится на контроле в межрайонной прокуратуре.