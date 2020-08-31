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В Тульской области в ДТП с грузовиком погибли два человека

В Тульской области в ДТП с грузовиком погибли два человека

Водитель и его пассажирка скончались на месте происшествия.

Вечером 30 августа в Новомосковском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека. На 98-м километре автодороги Кашира – Серебряные Пруды – Кимовск – Узловая 28-летний водитель Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения и врезался в Volvo FH 13.460″ с полуприцепом Schmitz.
 
«В результате ДТП водитель Volkswagen и его пассажирка, девушка 1998 года рождения, скончались на месте происшествия», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
 
 
 

Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге! Практически любой выезд на полосу встречного движения является маневром, представляющим опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения. Не отвлекайтесь во время движения. Учитывайте дорожные и погодные условия.

 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:36 +2
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