В Тульской области в ДТП с грузовиком погибли два человека
Водитель и его пассажирка скончались на месте происшествия.
Вечером 30 августа в Новомосковском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека. На 98-м километре автодороги Кашира – Серебряные Пруды – Кимовск – Узловая 28-летний водитель Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения и врезался в Volvo FH 13.460″ с полуприцепом Schmitz.
«В результате ДТП водитель Volkswagen и его пассажирка, девушка 1998 года рождения, скончались на месте происшествия», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге! Практически любой выезд на полосу встречного движения является маневром, представляющим опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения. Не отвлекайтесь во время движения. Учитывайте дорожные и погодные условия.
Другие статьи по темам
Событие