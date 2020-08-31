В Тульской области в ДТП с грузовиком погибли два человека

Водитель и его пассажирка скончались на месте происшествия.

Вечером 30 августа в Новомосковском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека. На 98-м километре автодороги Кашира – Серебряные Пруды – Кимовск – Узловая 28-летний водитель Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения и врезался в Volvo FH 13.460″ с полуприцепом Schmitz.

«В результате ДТП водитель Volkswagen и его пассажирка, девушка 1998 года рождения, скончались на месте происшествия», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.