Посылки, передачи, свидания: в тульских колониях снимают коронавирусные ограничения

По информации пресс-службы УФСИН России по Тульской области.

Вопрос о приеме посылок и передач решат до конца июля, о разрешении краткосрочных свиданий – в августе.

Прием посылок и передач возобновили в Алексинской воспитательной колонии и Плавской исправительной колонии №4. С 16 июля принимать посылки и передачи начнут в Новомосковской исправительной колонии №6.

До конца июля будет решен вопрос о снятии ограничений на прием посылок и передач в остальных учреждениях УФСИН. Ограничения будут сниматься поэтапно. Возобновят свою работу комнаты приема посылок и передач в Щекинской исправительной колонии №7, Донской исправительной колонии №1, а также и следственном изоляторе №1, расположенном в Туле.

Кроме того, с 16 июля отменят карантин (казарменный вариант несения службы) в исправительной колонии №2, учреждение вернется к обычному режиму работы. Вопрос об отмене ограничений на прием посылок и передач в учреждении будет решен к концу июля.

Во всех учреждениях УФСИН России по Тульской области принимаются все необходимые профилактические меры. Прием посылок и передач сотрудники осуществляют с использованием средств индивидуальной защиты, проводится дезинфекционная обработка упаковок посылок, бандеролей и передач, а также осуществляется обеззараживание воздуха помещения и поверхностей посылок бактерицидными облучателями открытого типа.

В открытых после карантина помещениях приема передач будут установлены дозаторы с кожными антисептиками, растворами дезинфицирующих средств, уборки помещений будут проводиться с применением моющих и дезинфицирующих средств.

При условии стабилизации в регионе эпидемиологической обстановки в августе планируется снятие ограничений на краткосрочные свидания в учреждениях УФСИН.