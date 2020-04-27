Сбербанк: программы помощи бизнесу

Фото из архива Myslo.

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко рассказал о программах, которые реализуются в нашем регионе.

- Сергей Васильевич, участвует ли Сбербанк в выдаче кредитов предпринимателям на зарплату под 0 %?

- Разумеется. Малый и микробизнес являются наиболее узязвимыми категориями бизнеса, и крайне важно сейчас помочь компаниям сохранить выплаты зарплаты и занятость населения. Причем Сбербанк начал выдачу таких кредитов компаниям, которые ранее не были клиентами нашего банка.

Напомню, для поддержания занятости правительством была запущена программа по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям из наиболее пострадавших отраслей. Объем кредита рассчитывается исходя из одного минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника в штате компании. Данные кредиты предназначены для малого и микробизнеса в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ.

Кредит выдается на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на 6 месяцев, при этом ставка по кредиту составляет 0% на период 6 месяцев. По истечении 6 месяцев ставка повышается до 4% годовых.

Кредит является целевым, выдаются исключительно на заработную плату и связанные с ней платежи, например, оплату страховых взносов. Размер кредита рассчитывается исходя из МРОТ. Кредит выдается ежемесячными траншами согласно зарплатному списку, в соответствии с зарплатным реестром. Каждый месяц транш переводится по новому актуальному реестру. При этом мы контролируем, чтобы зачисление средств шло на счета сотрудников предприятия. На протяжении действия кредитного договора заёмщик обязан не сокращать персонал более чем на 15%. На сегодня в Тульском отделении принято 57 заявок на выдачу данного кредита на сумму более 76 млн рублей.

- Есть ли в Сбербанке собственная программа по реструктуризации кредитов предпринимателей из пострадавших отраслей?

- Да, Сбербанк разработал специальную программу по реструктуризации кредитов заемщиков, относящихся к отраслям, наиболее пострадавшим от COVID-19. Данная программа касается всех сегментов: от крупнейших клиентов (для отдельных отраслей, которые относятся к следующим подотраслям: транспорт, гостиничная и торговая недвижимость, сфера услуг, производство строительных материалов, розничная и оптовая торговля товарами выборочного спроса, образование, спорт, деятельность учреждений культуры и искусства) до клиентов малого бизнеса (для всех отраслей). Принятая банком программа позволит в кратчайшие сроки реализовать оперативные решения по мерам поддержки таких заемщиков.

По малому и микробизнесу принято решение об упрощенном механизме реструктуризаций — предоставление отсрочки на срок до 6 месяцев по кредитам клиентов, пострадавшим от влияния коронавирусной инфекции. Также на срок до 6 месяцев банк готов не предъявлять санкции к клиентам малого и микробизнеса в случае неисполнения ими других обязательств по кредитным договорам (речь идет о страховании, регистрации обеспечения, поддержании оборотов по счетам, предоставлении документов, выполнении финансовых показателей и так далее).

- Как предпринимателю подать заявку на реструктуризацию?

- Подать заявку можно удаленно – это просто и быстро. Для этого необходимо зайти в раздел «Кредиты» в Сбербанк Бизнес Онлайн. Далее перейти в раздел «Договоры» и нажать на кнопку «Реструктуризация». Отмечу, что через Сбербанк Бизнес Онлайн можно подать заявку на реструктуризацию только по кредитному договору.

Чтобы подать заявку по овердрафту или кредитной карте, а также по кредиту, если отсутствует кнопка «Реструктуризация», необходимо скачать и заполнить заявление. После чего можно написать в банк в разделе «Переписка с банком», выбрав тип письма «Направить документы по кредиту». В письме следует указать причину запроса, контактные данные, данные договора, желаемые условия, затем приложить заполненное заявление на реструктуризацию и отправить заявку.

- Какие еще нововведения в Сбербанке поддержат предпринимателей?

- Сбербанк отменил плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс на период с 1 марта до 31 мая, чтобы поддержать предпринимателей и обеспечить их покупателям возможность по-прежнему совершать оплату безопасным бесконтактным способом. Сервисный сбор за эквайринг перестает взиматься у всех наших клиентов автоматически. В дальнейшем срок его отмены может быть продлен, о чем мы сообщим дополнительно. Кроме этого, до 30 сентября снижена ставка интернет-эквайринга для предприятий, реализующих социально значимые товары и услуги через интернет.

Также Сбербанк до 31 мая сделал бесплатным сервис «Возмещение из бюджета НДС и акцизов». Процедура возмещения происходит полностью в электронном виде. Сбербанк выпускает электронную банковскую гарантию и помогает клиенту сформировать пакет документов в личном кабинете Сбербанк Бизнес Онлайн для отправки его в налоговую инспекцию. Налоговая служба возвращает сумму НДС в течение 7 дней. Сбербанк запустил сервис «Личный кабинет застройщика», с помощью которого можно подать кредитную заявку на проектное финансирование жилья, отследить этапы ее прохождения и направить все необходимые для получения кредита документы. Подать заявку могут как клиенты банка, так и юридические лица, которые только планируют начать сотрудничество со Сбербанком. Сервис предоставляется в Сбербанк Бизнес Онлайн. Кроме этого, Сбербанк предлагает своим клиентам дистанционное оформление аккредитива в сделках купли-продажи недвижимости. Застройщик, в пользу которого физическое лицо открывает аккредитив, или агентство недвижимости, может самостоятельно сформировать заявление на открытие аккредитива в своей CRM-системе с использованием сервиса «Сбербанк API. Аккредитивы» или в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн». В режиме онлайн это заявление поступит в мобильное приложение физического лица, которому останется только подписать его. Оформление онлайн-аккредитива застройщиком занимает не более 10 минут, а подписание физическим лицом – не более 1 минуты.

- Куда корпоративные клиенты Сбербанка могут обратиться для получения консультаций по всем программам Сбербанка, связанным с коронавирусом?

- Сбербанк открыл для бизнеса специальную горячую линию по всем вопросам корпоративных клиентов в связи с коронавирусом COVID-19. Ее номер — 8 (800) 200-34-40. Линия работает ежедневно с 00.00 до 20.00 (время московское). Здесь клиенты получат квалифицированную подробную консультацию.

Также Сбербанк запустил информационные ресурсы и видеопрограммы, которые помогают предпринимателям изучить опыт тех, кто преодолел не один кризис. К примеру, платформа SberUnity, на которой объединены лучшие бизнес-наставники российского рынка. Цель этого проекта — помочь предпринимателям в поиске новых решений и трансформации бизнеса из офлайн-режима в онлайн. SberUnity для малого и среднего бизнеса — первая онлайн-платформа, на которой предприниматели различных отраслей со всех регионов России смогут получить консультации профессиональных бизнес-наставников или самостоятельно найти новые решения для своего бизнеса. В среднем за спиной у каждого наставника — более 2000 консультаций, опыт ведения собственных проектов и развития более 300 компаний разного масштаба. Также на сайте доступны бесплатные обучающие материалы, которые помогут предпринимателям на всех уровнях онлайн-трансформации — от поиска идеи до организации удаленной работы в команде.

Сервисы экосистемы Сбербанка для корпоративных клиентов:

«СберРешения» запустили бесплатную всероссийскую горячую линию по вопросам организации удаленной работы в компаниях. Компания консультирует по технологическим, кадровым, юридическим, а также организационно-коммуникационным вопросам по переводу сотрудников на удаленный формат работы. Информация о горячей линии представлена на сайте Sber-solutions.ru.

«Деловая среда» на платформе знаний и сервисов для бизнеса dasreda.ru публикует материалы и сервисы про перевод сотрудников на дистанционную работу и эффективную работу из дома. Доступ открыт всем. Помимо этого, предоставлен бесплатный доступ к значительной части курса «120 секунд. Секретный опыт миллионеров». Также на платформе «Деловой среды» доступен сервис онлайн-регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета, с помощью которого можно открыть бизнес и расчетный счет не выходя из дома.

«Сбербанк Лизинг» предоставляет возможность приобрести любой автотранспорт в удаленном режиме. На сайте в каталоге можно выбрать любой легковой, грузовой автомобиль или спецтехнику и заполнить заявку. Далее с клиентом свяжется менеджер, проконсультирует, поможет с поиском и направит весь необходимый пакет документов. После проверки и одобрения сделки договор также подписывается дистанционно с помощью электронно-цифровой подписи. Весь процесс оформления сделки осуществляется в течение одного дня, нужно будет только приехать в салон и забрать оформленный в лизинг автомобиль.

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