Тулячка задолжала более 150 тысяч рублей своему ребенку и его новой семье

В отдел судебных приставов Советского района Тулы поступил исполнительный лист на взыскание с 28-летней женщины алиментов на содержание её 10-летнего ребёнка, которого усыновила другая семья. Нерадивая мать задолжала мальчику более 156 тысяч рублей.

После того как должнице сообщили о возбуждении исполнительного производства, она перечислила законным представителям ребёнка 16 тысяч рублей, но после этого выплаты прекратились.

Судебные приставы выяснили, что на женщину зарегистрированы несколько банковских счетов, и вынесли постановление о взыскании необходимой суммы. Долг был полностью погашен.