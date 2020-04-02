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Тулячка задолжала более 150 тысяч рублей своему ребенку и его новой семье

Тулячка задолжала более 150 тысяч рублей своему ребенку и его новой семье

Приставам пришлось списать требуемую сумму со счетов неплательщицы.

В отдел судебных приставов Советского района Тулы поступил исполнительный лист на взыскание с 28-летней женщины алиментов на содержание её 10-летнего ребёнка, которого усыновила другая семья. Нерадивая мать задолжала мальчику более 156 тысяч рублей.

После того как должнице сообщили о возбуждении исполнительного производства, она перечислила законным представителям ребёнка 16 тысяч рублей, но после этого выплаты прекратились.

Судебные приставы выяснили, что на женщину зарегистрированы несколько банковских счетов, и вынесли постановление о взыскании необходимой суммы. Долг был полностью погашен.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:50 +4
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