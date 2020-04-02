25 тысяч жителей Тульской области бесплатно получат товары первой необходимости

2 апреля губернатор Алексей Дюмин провел совещание по обеспечению граждан региона товарами первой необходимости. Алексей Дюмин отметил, что поскольку дни с 28 марта по 5 апреля объявлены Президентом нерабочими, большинство жителей в эти дни находятся дома.

Губернатор отметил, что в регионе уже работает координационный центр, организована доставка продуктов питания и товаров первой необходимости силами социальных работников и волонтёров.

Но этого, по словам главы региона, недостаточно. Алексей Дюмин давал поручение проработать вопрос адресной помощи наиболее уязвимым категориям граждан, чтобы обеспечить их товарами первой необходимости на безвозмездной основе.

«Мы должны позаботиться о том, чтобы наши пожилые граждане; люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации; малоимущие многодетные семьи были обеспечены всем необходимым, не выходя из дома», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова доложила, что региональное министерство труда и социальной защиты подготовило списки граждан, которым необходима помощь.

В этот перечень вошли:

одиноко проживающие граждане старше 85 лет;

одинокие родители, воспитывающие ребенка-инвалида;

одиноко проживающие инвалиды-колясочники (совершеннолетние);

одинокие малоимущие матери;

многодетные малоимущие семьи.

Людей обзвонили, выяснили их потребности и на основе этого сформировали наборы продуктов и товаров первой необходимости. После поступления спонсорской помощи волонтеры и работники социальных учреждений доставят их людям.

«На призыв принять участие в этой работе откликнулись многие предприятия. Они готовы оказывать жителей Тульской области помощь на безвозмездной основе — поставлять для них наборы товаров первой необходимости», — сказал глава региона.

Всю информацию о доставке наборов жители могут получить по многоканальному телефону координационного центра: 8−800−200−52−26.

Губернатор подчеркнул, что ни один человек из этих категорий не должен остаться без внимания.

«Более чем 25 тысячам наших граждан необходимо доставить продукты и товары первой необходимости. Привлечь к этой работе нужно не только социальных работников, но и волонтеров. При этом позаботиться, чтобы они были обеспечены средствами индивидуальной защиты», — отметил Алексей Дюмин.

Губернатор отметил, что кроме волонтеров и соцработников, активную позицию также занимают региональные отделения партии «Единая Россия», ОНФ и других общественных объединений. Алексей Дюмин поручил скоординировать работу всех организаций.

Глава региона выразил благодарность всем жителям, кто решил помочь в сложившейся ситуации и поблагодарил предприятия, которые выразили готовность оказать помощь в формировании продуктовых наборов для жителей Тульской области.

«Бизнес должен быть социально ответственным. И то, что многие сами вышли с предложением о помощи, говорит о том, что Тульская область сильна взаимовыручкой», — подытожил Алексей Дюмин.