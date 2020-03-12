Туляков приглашают в технопарк «Сфера будущего» на бесплатный показ мультика про зачарованный риф
Количество мест ограничено.
В пятницу, 20 марта, в планетарии технопарка «Сфера будущего» состоится открытый бесплатный показ мультфильма про зачарованный риф. Начало в 16.00. Количество мест ограничено. Записаться можно здесь.
Напомним, что в парке «Патриот» работает технопарк «Сфера будущего».
Мечтаете побывать в компьютерной игре? Или почувствовать себя пилотом космического корабля? А может, вы новый Шумахер или лучший пилот истребителя во всей Вселенной? Хотите проверить? Полностью погрузиться в виртуальную реальность вы можете в технопарке!
Вас ждут различные симуляторы, планетарий, роботы будущего, игровые зоны и многое другое!
Приходите в гости всей семьей в военно-патриотический парк «Патриот-Тула», павильон № 2.
График работы: среда — воскресенье с 11.00 до 20.00.
Проводятся групповые экскурсии.