Прямая линия: задай вопрос прокурору Пролетарского района

Сегодня, 12 марта, с 17.00 до 18.00 на вопросы читателей Myslo ответит прокурор Пролетарского района Тулы Сергей Владимирович Лопухов.

Сегодня, 12 марта, в редакции Myslo пройдет прямая линия. Как не стать жертвой мошенников? Что делать, если вам несколько месяцев не выплачивают зар­плату? Как бороться с нечестными управляющими компаниями?

На эти и другие вопросы ответит прокурор Пролетарского района Тулы Сергей Владимирович Лопухов. Звоните с 17.00 до 18.00 по тел. 71-71-90.