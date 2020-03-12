новости
новости
Регистрация
Прямая линия: задай вопрос прокурору Пролетарского района

Прямая линия: задай вопрос прокурору Пролетарского района

Сегодня, 12 марта, с 17.00 до 18.00 на вопросы читателей Myslo ответит прокурор Пролетарского района Тулы Сергей Владимирович Лопухов.

Сегодня, 12 марта, в редакции Myslo пройдет прямая линия. Как не стать жертвой мошенников? Что делать, если вам несколько месяцев не выплачивают зар­плату? Как бороться с нечестными управляющими компаниями? 
 
На эти и другие вопросы ответит прокурор Пролетарского района Тулы Сергей Владимирович Лопухов. Звоните с 17.00 до 18.00 по тел. 71-71-90.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:15 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
прокурор Пролетарского районапрямая линиявопросы прокурору

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают в технопарк «Сфера будущего» на бесплатный показ мультика про зачарованный риф
Туляков приглашают в технопарк «Сфера будущего» на бесплатный показ мультика про зачарованный риф
«Вижу, на тебе порча!»: тулячка отдала уличной гадалке кольца, золото и деньги
«Вижу, на тебе порча!»: тулячка отдала уличной гадалке кольца, золото и деньги
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.