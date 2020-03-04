Управляющий директор АО «КБП» Дмитрий Коноплев выразил соболезнования в связи со смертью Лидии Аслиян
Лидия Михайловна ушла из жизни 3 марта, в день своего 73-летия.
«Скорбим.
Большой утратой стал для нас уход из жизни Заслуженного учителя Российской Федерации Лидии Михайловны Аслиян, которая на протяжении долгих лет возглавляла педагогический коллектив лицея № 2 им.
Лидия Михайловна была человеком большой души, умела создать в коллективе атмосферу творчества и увлеченности делом. Ее всегда отличали высокий профессионализм, исключительная работоспособность, требовательность к себе и подчиненным, активная жизненная позиция.
Совместно с Лидией Михайловной нами была проведена большая работа по организации Физико-математической школы им. Академика
Плодотворная деятельность Лидии Михайловны, ее вклад в развитие школьного образования неоднократно отмечались высокими наградами.
Светлая память о Лидии Михайловне Аслиян навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Лидии Михайловны.
Заместитель генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы» — управляющий директор АО «КБП» – Д.В. Коноплев».