Управляющий директор АО «КБП» Дмитрий Коноплев выразил соболезнования в связи со смертью Лидии Аслиян

Лидия Михайловна ушла из жизни 3 марта, в день своего 73-летия.

«Скорбим.

Большой утратой стал для нас уход из жизни Заслуженного учителя Российской Федерации Лидии Михайловны Аслиян, которая на протяжении долгих лет возглавляла педагогический коллектив лицея № 2 им. Б. А. Слободскова .

Лидия Михайловна была человеком большой души, умела создать в коллективе атмосферу творчества и увлеченности делом. Ее всегда отличали высокий профессионализм, исключительная работоспособность, требовательность к себе и подчиненным, активная жизненная позиция.

Совместно с Лидией Михайловной нами была проведена большая работа по организации Физико-математической школы им. Академика А. Г. Шипунова , благодаря которой учащиеся тульских школ получили возможность повышать свой образовательный уровень по естественно-научным дисциплинам и поступать в ведущие вузы страны. Огромная заслуга в успешной реализации данного проекта, несомненно, принадлежит Лидии Михайловне. Ее всесторонняя помощь и содействие в организации образовательного процесса, ее энергичность и оптимизм всегда приводили к высоким результатам.

Плодотворная деятельность Лидии Михайловны, ее вклад в развитие школьного образования неоднократно отмечались высокими наградами.

Светлая память о Лидии Михайловне Аслиян навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Лидии Михайловны.

Заместитель генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы» — управляющий директор АО «КБП» – Д.В. Коноплев».