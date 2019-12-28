А у вас в квартире газ? Бережем не только кошелек, но и жизнь – свою и соседей

7 полезных карточек о правилах безопасного использования газа в быту.

В праздничные дни, когда существенно возрастает потребление газа и, как следствие, повышается нагрузка на внутридомовое газовое оборудование, важно соблюдать правила безопасности. Как не допустить трагедий, рассказывают специалисты «Тулагоргаза».

Карточка 1. Основные правила пользования газовой плитой

Перед пользованием плитой необходимо проветрить помещение (1) и убедиться, что все краны перед горелками рабочего стола и горелкой духовки закрыты (2), и только в этом случае следует полностью открыть кран на газопроводе к плите (3).

Зажженную спичку нужно поднести к горелке, затем открыть кран включаемой горелки, при этом газ должен загораться во всех отверстиях горелки.

Горение газа считается нормальным, если пламя горелки спокойное, голубоватое или фиолетовое.

Запрещается оставлять в открытом положении кран включаемой горелки без пламени более 5 секунд.

Нормальное пламя не должно выбиваться из-под посуды. Если же пламя выбивается из-под посуды, следует краном горелки его уменьшить.

Перед зажиганием горелки духовки духовку необходимо проветрить в течение 3 – 5 минут.

Плиту необходимо содержать в чистоте, не допуская ее загрязнения.

По окончании пользования плитой нужно перекрыть все краны рабочего стола.

Карточка 3. Что чаще всего может привести к ЧП?

Чаще всего к аварийным ситуациям приводит несоблюдение собственниками элементарных правил газовой безопасности: включенная плита оставлена без присмотра или плита используется для обогрева помещения, к газовым трубам подвешены веревки для сушки белья, закрыта вентиляция.

Карточка 4. Почему нельзя самим устанавливать и проверять газовое оборудование?

За состоянием газового оборудования в квартире (внутриквартирная

газовая разводка, газовые плиты, колонки и котлы, приборы учета газа) обязаны следить собственники (пользователи) жилого помещения. Обязаны следить – не значит, что должны чинить сами. Это как раз собственникам жилья категорически запрещено.

Самовольная установка газового оборудования – грубейшее нарушение, которое приводит к человеческим жертвам и является основанием для того, чтобы прекратить газоснабжение. Несанкционированное вмешательство в работу газовых приборов чревато не только аварийной ситуацией, но и значительными затратами.

Замена или ремонт газового оборудования должны проводиться только специализированной организацией, с которой у собственника квартиры заключен договор. В Туле такой организацией является АО «Тулагоргаз».

Техническое обслуживание газового оборудования - самая эффективная мера по предупреждению возможных внештатных ситуаций, связанных с газом.

Карточка 5. Почему опасно одновременное пользование вытяжкой и газовой колонкой, закупоривать все окна и закрывать вентканалы?

В зимний период многие туляки стараются закупорить все окна, закрыть вентканалы, забывая о том, что для сгорания газа необходимо определенное количество воздуха. Если его недостаточно, газ начинает гореть с образованием угарного газа со всеми вытекающими для здоровья и жизни последствиями. Угарный газ – невидим, не имеет ни цвета, ни запаха. Человек его никак не почувствует. Трех вдохов достаточно взрослому человеку, чтобы получить смертельное отравление.

Вот одни из самых распространенных причин появления угарного газа в помещении:

Отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах. Отсутствие своевременной проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов. Неисправные дымоходы и вентканалы. Отсутствие притока воздуха, закрытые окна, закрытое положение жалюзийной решетки на вентиляционном канале в помещении. Одновременное пользование газовой колонкой и вытяжным зонтом. Отсутствие герметичного соединения дымоотвода от газовой колонки с дымовым каналом.

Карточка 6. Как самому проверить тягу

Для полного сгорания газа необходимо достаточное количество воздуха. Тяга – это направленное движение продуктов сгорания газа в дымовой или вентиляционный канал. Тяга может быть естественной и принудительной. Естественная тяга происходит за счет разности удельного веса продуктов сгорания газа и более холодного атмосферного воздуха.

Проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах можно с помощью листа тонкой бумаги:

Приложите лист бумаги к вентиляционной решетке. Если бумага притягивается, тяга есть.

Для проверки тяги в дымовых каналах газовых колонок или котлов приложите тонкий лист бумаги к смотровому окну приборов. Если бумага притягивается, тяга есть.

Карточка 7. Что делать при появлении запаха газа

Природный газ не имеет запаха, но, чтобы своевременно определить утечку, в него добавляют вещество с запахом, напоминающий запах тухлых яиц.

Если вы почувствовали запах газа, необходимо:

Немедленно прекратить пользоваться газовыми приборами. Перекрыть краны на приборах и газопроводах к ним. Открыть окна и форточки для проветривания помещения. Не включать и не выключать электрические приборы (освещение, электрозвонок, мобильный и стационарный телефоны и т.д.). Вывести всех из квартиры, самим выйти. Сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04 из незагазованного места и выполнять инструкции ее специалистов.

Если вы почувствовали запах газа в квартире

При запахе газа в подвале, подъезде, на улице

Следите за газом: исправное газовое оборудование – залог вашей безопасности!