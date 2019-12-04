14 и 15 декабря в Туле пройдет фестиваль детского творчества «ШАР- ПАПЬЕ»
Фестиваль пройдет в атриуме Тульского кремля при поддержке Правительства Тульской области и администрации г. Тулы.
Праздник назван в честь игрушки шар-папье, которую придумали в Туле. Простые объемные фигуры из прессованной бумаги в руках детей и взрослых из обычной заготовки превращаются в настоящие произведения искусства.
В этом году в конкурсе по созданию и оформлению игрушек шар-папье принимают участие больше 1000 детей из 63 регионов России от Калининграда до Владивостока. Лучшие работы будут представлены на выставке во время фестиваля. В первый день жюри предстоит определить победителей в пяти конкурсных номинациях, а во второй — состоится награждение лучших из лучших.
Второй год подряд в рамках фестиваля будет проводиться арт-моб «Бусы России». Дети из разных уголков нашей необъятной страны расписали «бусины» из шар-папье главными символами и достопримечательностями своего родного края и прислали нам в Тулу. «Визитные карточки» городов будут собраны в яркую гирлянду, символизирующую единство России и дружбу людей всей страны. В 2018 г. общая длина бус составила 150 м. В этом году идем на рекорд — более 200 метров! Каждый желающий сможет сделать селфи на фоне уникального арт-объекта.
Новогодний фестиваль «ШАР-ПАПЬЕ» — это не только творческий конкурс-выставка. Это площадка с насыщенной развлекательной программой: песни-танцы, веселые конкурсы и игры, бесплатные мастер-классы по росписи шар-папье, ярмарка новогодних игрушек ручной работы, множество увлекательных интерактивов.
Полная программа
В течение всего дня: ярмарка-продажа новогодних игрушек ручной работы, игровая площадка с конструктором ШАР-ПАПЬЕ, аквагрим, популярное научное шоу, обучающие мастер-классы, игры, конкурсы, оригинальные фотозоны и многое другое.
11.00 начало работы анимационных площадок
12.00−12.45 торжественная церемония открытия фестиваля
Выступление почетных гостей. Подведение итогов благотворительного
проекта «Раскрась ангела — подари ШАР-ПАПЬЕ детям!», в котором принимают участие профессиональные художники, известные актеры, писатели, политические деятели, спортсмены и многие другие медийные персоны.
12.45−13.10 презентация арт-объекта «БУСЫ РОССИИ» В проекте приняли участие дети из 63 регионов нашей страны. Они расписали
«бусины» в стиле родного города, изобразили на них достопримечательности своего края и прислали в Тулу. Общая длина бус составляет больше 200 м!
13.10−13.30 презентация ЁЛКИ ШАР-ПАПЬЕ и игровая программа с Дедом
Морозом Эка Ёлка! Такой вы еще не видели! Она собрана из 1500 огромных блоков бумажного конструктора ШАР-ПАПЬЕ и украшена оригинальными игрушками, расписанными детьми со всей страны.
13.30−14.00 театрализованное представление «Чудесное спасение». Вместе с храбрыми щенками из «Щенячьего патруля» маленькие зрители
отправятся на поиски новогодних подарков и станут участниками
увлекательного путешествия в сказку.
14.00−14.30 мастер-класс по росписи игрушек ШАР-ПАПЬЕ (бесплатно, по
предварительной записи в зоне продаж)
14.00−14.45 выступление артистов вокальной студии «Фантазеры» и
танцевального коллектива «Magic Dance»
14.45−16.00 большая цирковая программа с участием артистов детского цирка Тамары Хижняченко, а также четвероногих артистов цирка зверей
15.30−16.00 мастер-класс по росписи игрушек ШАР-ПАПЬЕ (бесплатно, по
предварительной записи в зоне продаж)
16.00 — закрытие первого дня фестиваля
В течение всего дня: ярмарка-продажа новогодних игрушек ручной работы, игровая сплощадка с конструктором ШАР-ПАПЬЕ, аквагрим, популярное научное шоу, обучающие мастер-классы, игры, конкурсы, оригинальные фотозоны и многое другое.
11.00 начало работы анимационных площадок
11.15−11.45 мастер-класс по росписи игрушек ШАР-ПАПЬЕ (бесплатно, по
предварительной записи в зоне продаж)
12.00−12.30 выступление детского Театра моды «Modiz» (г. Алексин)
Театрально-хареографический показ авторских моделей одежды
12.30−13.00 мастер-класс по росписи игрушек ШАР-ПАПЬЕ (бесплатно, по
предварительной записи в зоне продаж). Мастер-класс по хип-хопу.
13.00−14.00 концертная программа с участием цирковой студии «Мастер Буфф» и танцевального коллектива «Magic Dance»
14.00−15.00 церемония награждения победителей конкурса ШАР-ПАПЬЕ
15.00−16.00 встреча с Дедом Морозом из Великого Устюга Анимационно-развлекательная программа с участием главного волшебника страны, веселые игры и конкурсы с подарками. Фотосессия.
15.30−16.00 мастер-класс по росписи игрушек ШАР-ПАПЬЕ (бесплатно, по
предварительной записи в зоне продаж)
16.00 — закрытие фестиваля
Почетным гостем праздника станет Дед Мороз из Великого
Устюга. Главный волшебник страны поздравит всех с наступающим Новым годом, поиграет с ребятами, подарит подарки и обязательно сделает фото со всеми желающими на память в специальной фотозоне.
А новогодний хоровод дедушка будет водить вокруг необычной ёлочки. Уникальная ёлка высотой 4,5 метра, собранная из 1500 гигантских блоков бумажного конструктора шар- папье (аналог лего) и украшенная игрушками ручной работы, созданными детьми со всей страны, станет центром притяжения фестиваля и никого не оставит равнодушным.
ЭКА ЁЛКА ШАР-ПАПЬЕ! Такой вы еще точно не видели!
Ждем всех 14−15 декабря с 11.00 до 16.00 в атриуме Тульского кремля на Фестивале детского творчества «ШАР-ПАПЬЕ».