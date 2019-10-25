Тульскому «коллекционеру» штрафов ГИБДД пришлось пообщаться с приставами

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Оказалось, что у мужчины есть банковский счет с необходимой суммой.

У зареченских приставов находилось сводное исполнительное производство в отношении должника Ж. Он не выплачивал более 10 тысяч рублей по 17 штрафам ГИБДД, в основном за превышение скорости.

«Мужчину надлежащим образом уведомили о наличии исполнительных производств и сроках оплаты долга, но исполнять свои обязательства гражданин не торопился, по повесткам на прием к судебному приставу не являлся», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.

Судебный пристав-исполнитель затребовал сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях. После этого выяснилось, что есть счет с достаточной для погашения суммой, на которую судебный пристав-исполнитель и вынес постановление об обращении взыскания.

В настоящее время задолженность по оплате штрафов ГИБДД погашена в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.