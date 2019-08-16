У тульского Музея станка появился талисман по имени Маша Роботова

Фото: пресс-служба творческого индустриального кластера "Октава"

Новая экскурсия Музея станка будет посвящена идентичности Тулы как мастерской и промышленного сердца России, характерным качествам и чертам, объединяющих туляков и отличающих их от жителей других российских городов. Ядро новой экскурсии – истории изобретателей и предпринимателей, живших и работавших в регионе, начиная с XVI века.

Над созданием экскурсии работает команда продюсеров, писателей, мультипликаторов, историков и краеведов. Одной из особенностей нового проекта станет мультипликационный талисман Музея станка по имени Маша Роботова. Этот персонаж придуман специально для новой экскурсии детским писателем Дарьей Варденбург и художником Юноной Балаш.

Маша – юная изобретательница, которая живет в Туле, улучшая и преображая мир вокруг себя. Героиня постоянно совершенствуется и учится, выбирает непростые задачи и предлагает их нестандартные решения, используя новейшие технологии. Маша страстно увлечена наукой и техникой и рада выполнить задания, которые дают ей сотрудники музея вместе со зрителями. Учиться ей помогает робот-нейросеть Снегирь, который будет вести экскурсию, поясняя ключевые понятия и события.

Туляки смогут посетить новую экскурсию уже этой осенью.