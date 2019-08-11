По каким адресам во второй половине августа в Туле отключат газ
Публикуем список.
В августе специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.
Время работ: с 12.00 до 20.00. Временной интервал приостановки газа в доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит и колонок.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
12 августа
- ул. Сойфера, 7.
13 августа
- ул. Вознесенского, 1.
- Красноармейский пр., 28.
- ул. Староникитская, 90, подъезд № 1.
14 августа
- ул. Первомайская, 10.
- ул. Сойфера, 29.
- ул. Седова, 35.
- ул. Староникитская, 90, подъезд № 2.
15 августа
- ул. Мезенцева, 38.
- ул. Седова, 35-б.
19 августа
- ул. Макаренко, 1а, подъезд № 1.
- ул. Токарева, 59, подъезды №№ 1, 2.
20 августа
- ул. Сойфера, 31.
- ул. Седова, 8.
- ул. Макаренко, 1-а, подъезд № 2.
22 августа
- ул. Ползунова, 22-а.
- ул. Железнодорожная, 34, подъезд № 1.
23 августа
- ул. Фрунзе, 14, подъезд № 2.
26 августа
- ул. Железнодорожная, 34, подъезд № 2.
28 августа
- ул. Железнодорожная, 34, подъезд № 3.
В соответствии с постановлением Правительства РФ №410 не реже одного раза в год специалисты компании «Тулагоргаз» должны проводить техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с проверкой герметичности газопроводов. Если по какой-то причине жители не могут присутствовать дома в день проведения проверки, просим заранее обратиться в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте.