По каким адресам во второй половине августа в Туле отключат газ

В августе специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.

Время работ: с 12.00 до 20.00. Временной интервал приостановки газа в доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит и колонок.



Работы будут проводиться по следующим адресам:

12 августа

ул. Сойфера, 7.



13 августа

ул. Вознесенского, 1.

Красноармейский пр., 28.

ул. Староникитская, 90, подъезд № 1.

14 августа

ул. Первомайская, 10.

ул. Сойфера, 29.

ул. Седова, 35.

ул. Староникитская, 90, подъезд № 2.

15 августа

ул. Мезенцева, 38.

ул. Седова, 35-б.

19 августа

ул. Макаренко, 1а, подъезд № 1.

ул. Токарева, 59, подъезды №№ 1, 2.

20 августа

ул. Сойфера, 31.

ул. Седова, 8.

ул. Макаренко, 1-а, подъезд № 2.

22 августа

ул. Ползунова, 22-а.

ул. Железнодорожная, 34, подъезд № 1.

23 августа

ул. Фрунзе, 14, подъезд № 2.

26 августа

ул. Железнодорожная, 34, подъезд № 2.

28 августа

ул. Железнодорожная, 34, подъезд № 3.

В соответствии с постановлением Правительства РФ №410 не реже одного раза в год специалисты компании «Тулагоргаз» должны проводить техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с проверкой герметичности газопроводов. Если по какой-то причине жители не могут присутствовать дома в день проведения проверки, просим заранее обратиться в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте.