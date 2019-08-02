Сточные воды щекинской колонии для рецидивистов будет очищать «Росатом»
Строительство очистных заказало одно из предприятий госкорпорации.
Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности («Гиредмет», входит в госкорпорацию «Росатом») заказал разработку проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Согласно материалам, начальная (максимальная) цена договора составляет 2 795 479 рублей.
Исправительная колония №7 строгого режима в щекинском поселке Социалистический предназначена для содержания осужденных мужского пола. В данный момент в ней отбывают наказание осужденные к лишению свободы два раза и более. Лимит наполнения колонии — 1350 мест.
Помимо щекинской колонии «Гиредмет» заказал проекты очистных для
лечебно-исправительного учреждения №5 Якутска (там содержатся осужденные, больные туберкулезом), трех колонии Хабаровского края и ИК №6 Камчатского края.
Очистные предстоит построить в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)».
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