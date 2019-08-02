новости
новости
Регистрация
Сточные воды щекинской колонии для рецидивистов будет очищать «Росатом»

Сточные воды щекинской колонии для рецидивистов будет очищать «Росатом»

Строительство очистных заказало одно из предприятий госкорпорации.

Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности («Гиредмет», входит в госкорпорацию «Росатом») заказал разработку проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
 
Согласно материалам, начальная (максимальная) цена договора составляет 2 795 479 рублей.
 
Исправительная колония №7 строгого режима в щекинском поселке Социалистический предназначена для содержания осужденных мужского пола. В данный момент в ней отбывают наказание осужденные к лишению свободы два раза и более. Лимит наполнения колонии — 1350 мест.
 
Помимо щекинской колонии «Гиредмет» заказал проекты очистных для
лечебно-исправительного учреждения №5 Якутска (там содержатся осужденные, больные туберкулезом), трех колонии Хабаровского края и ИК №6 Камчатского края.
Очистные предстоит построить в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)».

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 11:30 +1
Другие статьи по темам
Событие
очистныеколонияЩекинский районГиредмет

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области «шестерка» влетела под прицеп: погиб водитель
В Тульской области «шестерка» влетела под прицеп: погиб водитель
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.