На площади перед Туламашзаводом открыли скульптурную группу

Фото Алексея Пирязева.

Наверное, в Туле нет ни одной семьи, где бы хоть один член семьи не работал на Тульском машиностроительном заводе. Туламашзавод — одно из крупнейших предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Завод выпускает машиностроительную продукцию гражданского и оборонного назначения, входит в состав холдинговой компании НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех».



И вот 4 июля завод собрал всех на площади перед своими проходными начать празднование своего юбилея – 80-летия! На заводе работают люди разных поколений. Кто-то пришел сюда прямо со школьной скамьи, а кто-то пошел по стопам своих предков и тем самым продолжил славные мастеровые традиции своей семьи.

Каждый сотрудник предприятия — часть сложного и слаженного механизма, и каждый — личность. В знак уважения ко всем заводчанам, тем, для кого Туламашзавод стал вторым домом, на площади перед предприятием открыли скульптурную группу. В ней — фигуры трех человек, которые установлены на расстоянии друг от друга. Ее автор — наш земляк, член Союза художников России, скульптор Юрий Алексеевич Уваркин.

Главный федеральный инспектор по Тульской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Анатолий Симонов:

Анатолий Симонов В преддверии большого праздника позвольте пожелать вам самого прекрасного, здоровья, мирного неба, счастья, благополучия. Очень символично, что сегодня мы с вами встретились здесь, у проходной проходной славной, исторической. Она открыла свои двери накануне Второй мировой войны, в 1939 году. И с тех пор все «машзаводовцы» стоят на защите нашей Родины, делают все, чтобы наша страна стала сильнее, крепче. Спасибо за ваш труд! Особые слова благодарности ветеранам, тем, кто стоял у истоков предприятия, создавал династии. Спасибо молодым ребятам — за вами будущее! С праздником, наш молодой, 80-летний завод!

Генеральный директор АО «Туламашзавод», Герой Труда РФ Евгений Анатольевич Дронов рассказал об идее создания скульптурной группы, которая украсила проходные завода.

- Вот на лавочке сидит пожилой мужчина, он явно уже на пенсии, но работает. Присел отдохнуть после тяжелой смены и ждет своих друзей — попить пивка. Сегодня на Тульском машиностроительном заводе работает около 15−20% людей, которые уже давно ушли на заслуженный отдых.

- Справа от проходных — фигура молодого человека. Он стоит с цветами и ждет свою девушку, которая должна выйти из этих проходных. Я могу привести вам цифру: где-то 5% человек находили свою судьбу за стенами этой проходной. Молодые люди находили друг друга, создавали семьи, так рождались заводские династии. Это тоже символично для завода.

- Ну и в центре — молодая девчонка, которая прогуляла всю ночь, опаздывает на работу и стремительно бежит к проходным. Сегодня на заводе работает 15−20% молодых ребят и девчат в возрасте от 20 до 30 лет. Это тоже символично, поэтому мы и попытались охватить всех, кто 80 лет проходил и еще будет проходить через эти проходные. А это — сотни тысяч человек. Слава, которую сегодня имеет завод, достигнута этими людьми, низкий им поклон и благодарность за их труд.

В честь 80-летия завода многие работники представлены к государственным, ведомственным, региональным и заводским наградам. Так, почетной грамотой и ценным подарком в этот день были награждены заслуженные ветераны АО «Туламашзавод».

Евгений Дронов с Сергеем Михайловичем Дорофеевым, его трудовой стаж — около 40 лет, Ветеран Труда и Почетный машиностроитель.

Ряд сотрудников был отмечен знаком «За долголетний добросовестный труд». Золотым знаком был награжден проработавший более 50 лет Александр Никитович Тимофеев, главный метролог компании. Серебряным знаком наградили проработавшую более 40 лет Нину Григорьевну Маклину, водителя автомобиля управления транспорта и благоустройства. Бронзовым знаком отметили проработавшую более 30 лет на предприятии Нину Вениаминовну Данилушкину, экономиста 2-й категории сборочного цеха № 6 Машпроизводства-3. А всего к юбилею завода более 500 его работников будут удостоены различных наград и званий.

На праздник приехал предводитель Тульского дворянского собрания Евграф Комаровский. Евграф Павлович поблагодарил руководство предприятия за оказанную материальную помощь по установке около памятника Всеволоду Рудневу стелы с именами моряков крейсера «Варяг» и лодки «Кореец».

- Указом от 25 апреля воздаяния заслуг перед Отечеством, особо отмечая труды по сохранению исторической памяти и по свидетельству особого нашего благословения всемилостиво возвели почетного гражданина города-героя Тулы Евгения Анатольевича Дронова в достоинство кавалера императорского и царского ордена Святого Станислава III степени. Вручаем ему грамоту на право ношения орденского знака.

- Самое главное, этот орден позволяет мне теперь вступить во дворянство, — пошутил Евгений Дронов. — Буду дворянином!

На торжественном мероприятии побывал и мэр города Тулы Юрий Иванович Цкипури:

Юрий Цкипури Для меня большая честь и радость сегодня присутствовать здесь, участвовать в этих торжествах. Я вспоминаю 1974 год, когда я, как этот молодой парень на скульптуре, пришел с пиджаком на плече к проходным — и начал здесь свой трудовой путь цеховым врачом. Прошло время. Мы гордимся тем, что Тульский машиностроительный завод является брендом, который известен во всем мире. Это завод, который является одним из наиболее крупных среди оборонных предприятий. Завод, выпускающий и гражданскую продукцию. Под руководством губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина наш город и область преображаются на глазах, расцветают, становятся краше, моложе. И в этом немаловажная заслуга коллектива Туламашзавода. Открытие сегодняшней скульптурной композиции — гордость для нашего города и заслуга всего коллектива. Спасибо вам за труд!

Руководитель госкорпорации «Ростех» в Тульской области Константин Иванович Данилов:

Константин Данилов Дорогие машиностроители! От души поздравляю вас с 80-летием вашего исключительного, верного стране завода и хочу немножко вспомнить эпизоды своей жизни. Моя мама трудилась на этом предприятии, ходила через эти проходные… Конечно, они тогда были скромненькие, не чета сегодняшним красавцам-проходным. И я тоже иногда стоял здесь и встречал ее, очень приятно это вспомнить. Юбилей завода — определенная веха, к которой мы пришли с гордостью, умением, запасом энергии, отличного производства и социальной политики, красавцем-заводом, умением работать и созидать. Честь вам и хвала. Надеюсь, что Тульский машиностроительный завод являясь сейчас и будет являться основным предприятием ОПК госкорпорации «Ростех» и Тульской области. Спасибо за ваш славный труд!

Сотрудники Туламашзавода были награждены Благодарностями Тульской городской Думы, госкорпорации «Ростех», Почетными грамотами Тульской торгово-промышленной палаты, начальника главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу.

А торжества продолжатся 5 июля сначала на территории завода, а потом — в ДК «Туламашзавод», торжественное мероприятие планирует посетить губернатор Алексей Дюмин.