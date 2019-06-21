Конкурс: Как тулякам стать лучшим по профессии в индустрии туризма

Сегодня туризм является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики и перспективным направлением деятельности правительства Тульской области.

Если тебе посчастливилось связать свою жизнь с многогранной сферой туризма, и ты работаешь в индустрии гостеприимства больше трех лет без нарушений трудовой дисциплины, используй шанс заявить о себе и своих достижениях на всю Тульскую область!

Участвуй в конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма»!

Конкурс проводится по номинациям:

Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения.

Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму (подноминации: «Менеджер по детско-юношескому туризму», «Специалист в сфере доступного туризма»).

Лучший экскурсовод (гид) (подноминация «Гид-переводчик»).

Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная).

Чтобы стать лучшим, успей подать документы с 20 июня до 21 июля 2019 года и пройди очные испытания в форме тестирования и устного собеседования с экспертами.

Ты сможешь обменяться опытом с конкурсантами, получить профессиональную консультацию экспертов, презентовать оригинальные методики и новые решения в индустрии гостеприимства.

Победители получат возможность представить регион на всероссийском уровне и побороться за звание лучшего по профессии в индустрии туризма России!

Напомним, что в 2017-2018 годах экскурсоводы из Тульской области занимали высокие места на федеральном уровне и входили в тройку сильнейших специалистов в России.