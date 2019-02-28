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Выборы депутатов в Тульской области пройдут по новой схеме

Выборы депутатов в Тульской области пройдут по новой схеме

Тульская областная Дума утвердила схему одномандатных избирательных округов на предстоящие выборы.

В четверг, 28 февраля, депутаты Тульской облдумы утвердили новую схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов в региональный парламент.

Согласно новой схеме, Тульская область делится на 24 одномандатных округа. Схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Тульской областной Думы была разработана в соответствии со ст. 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Одномандатные избирательные округа образованы с соблюдением следующих требований:

  • соблюдается примерное равенство одномандатных избирательных округов по числу избирателей, с допустимым отклонением от средней нормы представительства избирателей не более чем на 10%,
  • каждый округ представляет собой единую территорию, то есть в новой схеме нет избирательных округов, в которые бы не входили не граничащие между собой территории.

Схема округов разработана исходя из численности избирателей Тульской области по состоянию на 1 января 2019 года — 1 миллион 187 тысяч 41 избиратель. Средняя норма представительства равна 49 460 человек.
Необходимость разработки документа обусловлена изменением регионального избирательного законодательства. Тульская областная Дума следующего, 7-го созыва будет состоять из 36 депутатов, из которых 24 будут избираться по одномандатным избирательным округам и 12 – по партийным спискам.
Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 18:35 −3
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