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Поздравляем: 6 февраля - день рождения Владимира Груздева

Поздравляем: 6 февраля - день рождения Владимира Груздева

Поздравляем экс-губернатора Тульской области, председателя правления АЮР и желаем успехов!

Уважаемый Владимир Сергеевич! Редакция Myslo и туляки поздравляют Вас с днем рождения. 

Вы сделали много хорошего для туляков и Тульской области. Своим примером Вы показываете, как нужно относиться к делу, как преодолевать сложности и достигать значимого результата. Пусть Ваш опыт, знания, энергия и дальше служат процветанию нашей Родины. Желаем Вам успехов во всех начинаниях.

 

сегодня, в 12:07
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