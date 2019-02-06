Поздравляем: 6 февраля - день рождения Владимира Груздева
Поздравляем экс-губернатора Тульской области, председателя правления АЮР и желаем успехов!
Уважаемый Владимир Сергеевич! Редакция Myslo и туляки поздравляют Вас с днем рождения.
Вы сделали много хорошего для туляков и Тульской области. Своим примером Вы показываете, как нужно относиться к делу, как преодолевать сложности и достигать значимого результата. Пусть Ваш опыт, знания, энергия и дальше служат процветанию нашей Родины. Желаем Вам успехов во всех начинаниях.
Другие статьи по темам
Событие