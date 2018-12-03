9 важных вопросов о плате за вывоз мусора в Тульской области с 1 января 2019 года

С 1 января произойдет окончательный переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. С этого момента услуга по вывозу ТКО перейдет из статуса «жилищной» (должна быть исключена из состава платы за содержание и ремонт жилья) в статус «коммунальной» и будет взиматься с каждого образователя (собственника) ТКО – физического или юридического лица – исходя из единого тарифа и норматива накопления ТКО.

Размер платы за вывоз ТКО в месяц будет рассчитываться следующим образом:

(Количество проживающих х Норматив х Тариф)/12 месяцев.

С 1 января 2019 года предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами составят:

Годовые нормативы накопления ТКО утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 31.10.2017 г. № 93 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Тульской области».

Для населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, норматив накопления составит 2,65 куб. м/год (553 (кг/год), в многоквартирных домах — 2,30 куб. м/год (414 кг/год) с одного проживающего.

На девять важных вопросов, связанных с нововведениями в сфере утилизации коммунальных отходов ответили глава Комитета по тарифам Тульской области Дмитрий Васин и руководитель областной Госжилинспекции Леонид Ивченко

— Из чего складывается тариф для регионального оператора?

Дмитрий Васин, председатель Комитета по тарифам Тульской области:

— Тарифы для региональных операторов будут находиться в пределах, установленных региональным регулирующим органом. По итогам заявок регоператоров мы исключили из состава расходов экономически необоснованные. 28 ноября 2018 года комитет утвердил тарифы для регоператоров на территории Тульской области.

Дмитрий Васин напомнил, что до 1 января 2019 года услуга состоит из двух составляющих – транспортной и оплаты захоронения отходов на полигоне. Транспортная часть не регулируется на государственном уровне и имеет большой разброс по районам области. Например, это 247 руб./куб. м в Новомосковске, а в Одоевской районе и поселке Славный - 748 руб./куб. м.

Оплата захоронения отходов на полигонах была и остается под госрегулированием.

С 1 января 2019 года в составе услуги появится третья составляющая – затраты на деятельность регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это закупка новой техники, контейнеров, оплата труда сотрудников регоператора, в том числе кол-центров и диспетчеров.

Транспортная составляющая будет усреднена для всех районов области. И это будет, по словам Васина, выгодно для потребителей услуги.

— Кто рассчитывал норматив твердых бытовых отходов на человека?

Леонид Ивченко, начальник ГЖИ Тульской области:

— Данный норматив был установлен Минстроем РФ. Действительно, нет счетчиков, чтобы посчитать объемы отходов. Но он необходим для расчета платы, которая будет взиматься с одного человека. Региональный оператор заступает на конкретную территорию, где обязан вывезти мусор со всех контейнерных площадок. Никаких ситуаций с выставлением счетов за вывоз возможного сверхнормативного мусора не может быть.

— Должна ли управляющая компания снизить свой тариф на содержание жилья?

Леонид Ивченко, начальник ГЖИ Тульской области:

— До 1 января плата за вывоз мусора входит в строку «содержание жилья». Размер ее зависит от площади собственников жилья. С нового года плата будет определяться количеством проживающих в квартире, так как именно человек генерирует отходы. Либо плата будет поступать от юридического лица как собственника помещения. Управляющая компания обязана исключить из платы за содержание жилья средства на сбор, вывоз и утилизацию мусора. В этой части в среднем по региону плата станет меньше на 15%.

УК должны известить об этом изменении собственников жилья не позднее, чем за 10 дней до начала работы региональных операторов, то есть в 20-х числах декабря.

Для такой корректировки тарифа на содержание жилья никаких собраний собственников проводить не надо. Это предусмотрено федеральным законодательством.

Если собрание собственников решит не менять тариф УК по этой статье, ГЖИ проверит достоверность таких решений.

— А если УК не произведет перерасчет своего тарифа на содержание жилья?

Леонид Ивченко, начальник ГЖИ Тульской области:

— Собственники должны обратиться в ГЖИ. Мы проведем проверку. В случае нарушения выдадим УК предписание о перерасчете и привлечем компанию к административной ответственности.

— В какой платежке будет «мусорная строка»?

Леонид Ивченко, начальник ГЖИ Тульской области:

— Счет за эту услугу может быть и в платежке УК, и в единой платежке ОЕИРЦ. Сейчас регоператору устанавливают отношения с теми организациями, которые на той или иной территории обладают наибольшей информацией о жителях и имеют возможности выставлять гражданам платежные документы.

— Когда мы увидим в платежках измененные тарифы на содержание жилья и новую «мусорную» строку?

Леонид Ивченко, начальник ГЖИ Тульской области:

— В феврале.

— Нужно ли собственникам жилья заключать договор с региональным оператором?

Леонид Ивченко, начальник ГЖИ Тульской области:

— Не нужно, так как форма договора и для МКД, и для индивидуальных домовладений утверждены постановлением правительства РФ. На сайтах регоператоров эти договоры опубликованы, они являются публичной офертой. Договоры с регоператорами будут заключать ТСЖ, УК или каждый из собственников жилья, если они ранее приняли решение о переходе на прямые договоры.

— Если в квартире никто не прописан, как будет рассчитываться плата за вывоз мусора?

Леонид Ивченко, начальник ГЖИ Тульской области:

— Сейчас регоператоры для расчета платы собирают сведения о количестве проживающих в квартирах лиц. Если в квартире никто не зарегистрирован, то, по нашим данным, регоператор будет выставлять счета собственнику помещения.

— Кто будет убирать контейнерную площадку?

Леонид Ивченко, начальник ГЖИ Тульской области:

— Обязательства регионального оператора – отсутствие какого-либо мусора в периметре контейнерной площадки либо в другом месте его накопления после того, как представитель регоператора приехал на место и загрузил мусор. Обязанности по содержанию контейнерной площадки в исправном состоянии, чистота и порядок вне её пределов – лежат на УК, если площадка расположена на придомовой территории, либо на органах местного самоуправления, если площадка находится на неразграниченной территории.