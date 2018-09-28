В Туле выбрали финалистов конкурса «Мисс и Мистер Студенчество — 2018»

Фото Алексея Пирязева.

Победители представят наш регион на конкурсах «Краса студенчества России» и «Мисс и Мистер Студенчество России»

В 2018 году в Туле пройдет X юбилейный конкурс «Мисс и Мистер Студенчество». Это яркое и стильное событие каждый год собирает красивых и талантливых студентов и студенток тульских вузов и сузов. Победители конкурса будут представлять Тульскую область на Всероссийском конкурсе красоты «Краса студенчества России» и «Мисс и Мистер Студенчество России».

25 сентября в многопрофильном молодежном центре «Родина» прошел кастинг девушек на участие в финале конкурса. Заявки подали 27 студенток, они представляли свои творческие номера и отвечали на каверзные вопросы жюри. В результате в финал конкурса прошли девять девушек. Итак, знакомьтесь!

Полина Фомина, 19 лет, студентка Тульского областного колледжа культуры и искусства. Будущий хореограф, уже несколько лет она ведет занятия у юных туляков. Несмотря на плотный график, Полина всегда находит время для своих друзей и очень любит играть в футбол.

Дарья Прохорова, 20 лет, студентка ТГПУ им. Л. Н. Толстого . Дарья постоянная участница городских мероприятий. Спортсменка — волейбол, баскетбол, а с недавнего времени в этот список вошел еще и футбол. Дарья — часть женской команды по футболу клуба «Авангард». Главная мечта девушки — стать мамой и создать крепкую семью.

Евгения Кочнева, 20 лет, студентка ТГПУ им. Л. Н. Толстого . Свою жизнь хочет связать с преподавательской деятельностью. Сейчас ведет занятия по хореографии с детьми. Уже второй год является председателем студенческого совета своего факультета. Каждую свободную минуту девушка использует для того, чтобы создавать что-то новое.

Надежда Власова, 20 лет, студентка ТГПУ им. Л. Н. Толстого . Профессиональная спортсменка — 13 лет занималась художественной гимнастикой. В будущем видит себя наставником олимпийских чемпионок. Свободное время предпочитает проводить со своими друзьями. Обожает свою собаку Арчи.

Ангелина Пуденкова, 18 лет, студентка Тульского областного медицинского колледжа. Очень любит помогать людям, поэтому выбрала себе профессию фельдшера. Помимо учебы занимается танцами и боевым искусством — грэпплингом. В будущем хочет открыть собственный косметический салон и привнести в этот мир еще больше красоты.

Валерия Щербакова, 18 лет, студентка ТулГУ. Будущий менеджер организаций. Мечтает открыть свое дело: создавать дизайнерские сувениры и украшения. Является активисткой профбюро института права и правления, ведет рубрики про спорт и кино в медиацентре ТулГУ.

Мария Клочек, 19 лет, студентка ТГПУ им. Л. Н. Толстого . С 4 лет занимается танцами. Осваивает профессию психолога девиантного поведения, в будущем хочет работать с детьми, проходящими реабилитацию. Убеждена, что самое главное в жизни для девушки — семья, мечтает стать мамой как минимум троих детей.

Анастасия Шавыкина, 19 лет, студентка Всероссийского государственного университета юстиции. Считает, что все в этом мире связано с любовью. В людях ценит верность, добро и способность любить. Отец Анастасии был полицейским, и девушка решила продолжить династию. Сейчас она учится на факультете «Правовое обеспечение национальной безопасности». Свою карьеру хочет связать с правовой помощью людям.

Екатерина Захарова, 18 лет, студентка Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского . С детства играет на саксофоне. В свободное от учебы время играет в большой теннис. Самыми важными качествами в людях считает доброту, честность и способность в любых ситуациях оставаться человеком.

26 сентября состоялся кастинг среди молодых людей на участие в конкурсе. Жюри определило девятерых финалистов, вот они:

Александр Кошелев, студент ТулГУ.

Илья Чарчьян, студент Тульского государственного машиностроительного колледжа им. Н. Демидова.

Артем Водопьянов, студент Тульского областного медколледжа.

Максим Полохин, студент Юридического полицейского колледжа.

Михаил Туголуков, студент Тульского сельскохозяйственного колледжа им. И. С. Ефанова .

Андрей Семин, студент Института законоведения и управления ВПА.

Олег Солдатов, студент Всероссийского государственного университета юстиции.

Павел Гербиченко, студент Юридического полицейского колледжа.

Мурад Алияров, студент Техникума железнодорожного транспорта им. Б. Ф. Сафонова .

Финал конкурса состоится 23 октября в Городском концертном зале.