Глава Пролетарского округа Тулы назначил встречу с блогерами за полтора часа до Нового года

Было бы похоже на шутку, но дату и время встречи подтвердили аккаунты администрации города и Правительства Тульской области.

В феврале 2018 года глава администрации Тулы принял решение о регулярном проведении встреч с блогерами. Встречи должны проходить в каждом округе города каждые три месяца.

Во всех округах, кроме Пролетарского, такие встречи уже прошли.

3 сентября пользователь твиттера (Honda410) решил уточнить дату и время встречи блогеров с руководителем Пролетарского округа Сергеем Шестаковым. Ответ вызвал у блогеров удивление:

Встреча состоится в канун Нового года – 31 декабря в 22:30 в здании территориального управления.

Общение продлится до 23.30.

Было бы похоже на шутку, но дату и время встречи подтвердили аккаунты администрации города и Правительства Тульской области.

Сам Сергей Шестков пояснил, что каждый год дежурит в Новогоднюю ночь, поэтому назначенное время является наиболее удобным:

«Последние часы уходящего года – отличное время для подведения итогов и обсуждения планов на будущий год, – пояснил Сергей Шестаков. – Придут или нет блогеры, не знаю, но я буду в это время на рабочем месте».

Отдельные блогеры, поняв, что дата и время встречи назначена всерьез, уже заявили о готовности прийти на нее.