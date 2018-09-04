новости
новости
Регистрация
Глава Пролетарского округа Тулы назначил встречу с блогерами за полтора часа до Нового года

Глава Пролетарского округа Тулы назначил встречу с блогерами за полтора часа до Нового года

Было бы похоже на шутку, но дату и время встречи подтвердили аккаунты администрации города и Правительства Тульской области.

В феврале 2018 года глава администрации Тулы принял решение о регулярном проведении встреч с блогерами. Встречи должны проходить в каждом округе города каждые три месяца.

Во всех округах, кроме Пролетарского, такие встречи уже прошли.

3 сентября пользователь твиттера (Honda410) решил уточнить дату и время встречи блогеров с руководителем Пролетарского округа Сергеем Шестаковым. Ответ вызвал у блогеров удивление: 

Встреча состоится в канун Нового года – 31 декабря в 22:30 в здании территориального управления.

Общение продлится до 23.30.

Было бы похоже на шутку, но дату и время встречи подтвердили аккаунты администрации города и Правительства Тульской области. 

Сам Сергей Шестков пояснил, что каждый год дежурит в Новогоднюю ночь, поэтому назначенное время является наиболее удобным:

«Последние часы уходящего года – отличное время для подведения итогов и обсуждения планов на будущий год, – пояснил Сергей Шестаков. – Придут или нет блогеры, не знаю, но я буду в это время на рабочем месте».

Отдельные блогеры, поняв, что дата и время встречи назначена всерьез, уже заявили о готовности прийти на нее.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:54 +8
Другие статьи по темам
Событие
встреча с блогерами
Люди
Сергей Шестаков
Место
Тула
Прочее
Новый годНовогодняя ночь

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на проспекте Ленина полыхает квартира: видео
В Туле на проспекте Ленина полыхает квартира: видео
Страховая компания «Ингосстрах» начала прием заявок от клиентов «Натали Турс»
Страховая компания «Ингосстрах» начала прием заявок от клиентов «Натали Турс»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.