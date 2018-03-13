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Некролог: В Туле скоропостижно скончался общественник Александр Артемов

Некролог: В Туле скоропостижно скончался общественник Александр Артемов

Он был учредителем организации «Юные инспектора дорожного движения».

12 марта 2018 года на 42-м году жизни скоропостижно скончался Александр Артемов, учредитель и заместитель председателя Тульской городской Молодежной Общественной Организации «Юные инспектора дорожного движения».

Друзья, близкие и выпускники выражают слова глубокой скорби его маме Галине Федоровне Артемовой.

Прощание с Александром состоится завтра, 14 марта с 8.00 до 12.00 в Свято-Сергиевском Храме по адресу: Тула, ул. Октябрьская, 78.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 11:10 0
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