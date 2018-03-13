Обращение в связи с выборами Президента России
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к тулякам.
Уважаемые жители Тульской области!
18 марта пройдут выборы Президента России.
Мы живём в рубежное время. Для каждого из нас важно, чтобы наша страна оставалась сильной, побеждала и развивалась.
Тульская область уже много веков служит надежной опорой России. Наш регион — родина волевых, талантливых людей, истинных патриотов, которые стремятся жить и работать ради благополучия родной земли.
Неравнодушие, верность гражданскому долгу и ответственность за судьбу Отечества — в характере наших жителей.
18 марта приглашаю вас принять участие в выборах главы государства. Наше решение имеет определяющее значение для будущего страны, для каждого из нас.
Проголосуем за будущее России вместе!
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.