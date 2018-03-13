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Обращение в связи с выборами Президента России

Обращение в связи с выборами Президента России

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к тулякам.

Уважаемые жители Тульской области!

18 марта пройдут выборы Президента России.

Мы живём в рубежное время. Для каждого из нас важно, чтобы наша страна оставалась сильной, побеждала и развивалась.

Тульская область уже много веков служит надежной опорой России. Наш регион — родина волевых, талантливых людей, истинных патриотов, которые стремятся жить и работать ради благополучия родной земли.

Неравнодушие, верность гражданскому долгу и ответственность за судьбу Отечества — в характере наших жителей.

18 марта приглашаю вас принять участие в выборах главы государства. Наше решение имеет определяющее значение для будущего страны, для каждого из нас.

Проголосуем за будущее России вместе!

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

сегодня, в 11:07
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